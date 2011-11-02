حمایت آمریکا از تروریسم دولتی باید مهمترین شعار مراسم 13 آبان باشد

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مراسم روز ملی مبارزه با استکبار در سال جاری اهمیت زیادی دارد گفت: یکی از برجسته ترین اتفاقات روز 13 آبان بحث مبارزه با استکبار است.

وی افزود: با توجه به اینکه استکبار در چند ماه اخیر اتهاماتی را که بیشتر لایق خودش است متوجه ملت ایران کرده برگزاری شکوهمند این مراسم نیاز به تاکید بیشتری دارد.

فرهنگی ادامه داد: مردم جهان باید در روز 13 آبان متوجه شوند که آمریکا و متحدانش مهمترین حامی تروریسم در جهان هستند و در حال حاضر تروریسم های رسمی با حمایت آمریکا ابراز وجود می کند. با این وجود این کشور نه تنها علیه این تروریست ها اقدامی انجام نمی دهد بلکه دخالت های رسمی در حمایت از این گروهها داشته اند.

وی گفت: هم اکنون شاهد هستیم مقامات و نمایندگان کنگره آمریکا در حمایت از این گروههای تروریستی اقداماتی را انجام می دهند. لذا اگر ما بخواهیم اتهام خنده دار اخیر توسط دولتمردان آمریکا که حتی در خود این کشور هم با استقبال صاحب نظران روبرو نشد بررسی کنیم می بینیم که آمریکا به عنوان یک دولت جنایتکار اقدامات تروریستی زیادی انجام داده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانیشان در دیدار دانش آموزان تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران بیش از صد مورد سند در مورد خالت آمریکا در ترور دارد.

فرهنگی ادامه داد: معتقدم باید یک مرجع مستقل بین المللی هم به ادعای آمریکا در مورد دست داشتن ایران در ترور سفیر عربستان و هم به اسناد غیر قابل ایران در دخالت آمریکا در اقدامات تروریستی رسیدگی کند.

وی در ادامه به نقش جنبش وال استریت در بیداری مردم آمریکا اشاره کرد و گفت: جنبش وال استریت سیاست های دوگانه آمریکا در قبال حقوق بشر را افشا کرد چرا که دولتمردان آمریکا از یک سو اعلام می کردند ما از قیام ملت های منطقه حمایت می کنیم ولی در مقابل نه تنها خواست بخشی از جامعه غربی از سوی آنها حمایت نمی شود، بلکه به اشکال مختلف مورد هجمه و فشار قرار می گیرند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: مصادف شدن مراسم 13 ابان امسال با بیداری مردمی در آمریکا و بیداری اسلامی در منطقه بسیار خوش یمن است.