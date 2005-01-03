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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۹:۲۷

تكرار اتهامات واهي وزير دفاع موقت عراق ؛

شعلان : تهران خواهان كنترل بر عراق است // با به تعويق افتادن انتخابات موافقم

حازم شعلان وزير دفاع موقت عراق امروز گفت اگر اهل تسنن در انتخابات شركت نكنند از تعويق انتخابات طرفداري خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از خبرگزاري رويترز ، شعلان كه براي معالجات پزشكي در قاهره به سر مي برد پس از ديدار خود با احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر به خبرنگاران گفت كه بغداد از قاهره  خواسته است تا براي ترغيب سني ها براي شركت در انتخابات پا درمياني كند.

وي گفت:" اگر مشكلي در شركت سني ها در انتخابات باشد پس مساله موكول شدن انتخابات به يك زمان ديگر مطرح مي شود".

شعلان گفت :بر اين باورم كه اگر انتخابات به تعويق بيافتد تمام طيف ها و بخش هاي مختلف جامعه عراق در موعدي كه تعيين مي شود خواهند توانست در انتخابات شركت كنند.

شعلان در اين اظهارات خود مجدداً ايران و سوريه را متهم كرد كه در امور عراق دخالت مي كنند و اظهار داشت به ارزش گفتگو با تهران اعتقادي ندارد.

وي گفت:"گفتگوهاي دوجانبه با تهران كافي نيست آنچه كه آنها مي خواهند كنترل و تسلط بر عراق است اين هدف اصلي آنهاست."

همچنين اين مقام موقت عراقي اعلام كرد :"عراق ابزاري براي كنترل تمام مرزها با ايران را ندارد و به نشست همسايه هاي عراق در اردن مشكوك است و متاسفانه ديگر گروهها با تكبر و فساد خاص خودشان شروع به بهره برداري از واقعيت موجود در عراق كرده اند".

کد مطلب 145069

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