پروژه گردشگری بوستان "شاه سنجان بایگ" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جهانشیری اظهار کرد: با اتمام طرح مطالعاتی احداث بوستان گردشگری شاه سنجان با صرف اعتبار 380 میلیون ریال از محل اعتبارات شهری و استانی شهرداری بایگ، اجرای این پروژه گردشگری آغاز شد.

وی هدف از ایجاد این بوستان را ارائه خدمات گردشگری و ایجاد فضاهای مناسب و مفرح برای مسافران عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با کمک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، انجام می‌شود.

شهردار بایگ همچنین به تکمیل پروژه دو بوستان محله ای ولایت و شاهد اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی بوستان‌های بایگ به تجهیزات ورزشی و وسایل بازی کودکان مجهز شده است.

جهانشیری همچنین از اجرای پروژه توسعه و بهسازی معابر شهر بایگ خبر داد و میزان پیشرفت فیزیکی آن را 80 درصد عنوان کرد.

شهردار بایگ با بیان اینکه پروژه ساماندهی و تعریض ورودی این شهر از دیگر اقدامات بسیار مهم شهرداری به شمار می‌رود، گفت: توسعه و بهسازی معابر شهر، نقش عمده ای در بهبود و روان سازی عبور و مرور شهری بایگ داشته است.