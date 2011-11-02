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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

محبی‌نیا در گفتگو با مهر:

روز ملی مبارزه با استکبار نباید در دایره مسائل باندی و حزبی گرفتار شود

روز ملی مبارزه با استکبار نباید در دایره مسائل باندی و حزبی گرفتار شود

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه روز ملی مبارزه با استکبار نباید در دایره مسائل باندی و حزبی گرفتار شود، گفت: اگر دیروز نظام های مبتنی بر فلسفه اشتراکی و نگاه کمونیستی مسئولیت مبارزه با نظام سرمایه داری را بر عهده داشته اند امروز این از آن همه مردم است.

جهانبخش محبی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار در کشورمان گفت: 13 آبان هر سال برآمده از فعل و انفعالاتی است که ملت ایران در ادامه روند استکبارستیزی خود داشتند چرا که استکبار در داخل کشورمان همواره استبداد را حمایت می کرده و پایه های استبداد بردوش مستکبران بوده است.

وی با بیان اینکه مراسم 13 آبان فرآیند و پدیده سیاسی است که باید هر سال پربارتر برگزار شود، گفت: این مراسم موجب خواهد شد تا کشورمان بتواند برای ایجاد استقلال و آزادی و مبارزه با هژمونی نظام سلطه بهره برداری زیادی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 13 آبان نباید در دایره مسائل باندی و حزبی گرفتار شود، افزود: روز ملی مبارزه با استکبار پتانسیل و ظرفیت بسیار مثبتی برای اینکه یک هویت سیاسی که از درون آن آزادی و استکبارستیزی بیرون آمده تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر جنبش وال استریت در برگزاری پرشورتر مراسم13 آبان گفت: جنبش ضد وال استریت حرکتی علیه نظام سرمایه داری و سلطه جهانی است و نشان می دهد این گونه بیداری ها جوش ها و دمل های اصولی است که از دل نظام سرمایه داری بیرون زده است.

محبی نیا ادامه داد: امیدواریم نظام جهانی روندی را پیدا کند که بتواند دنیا را از زیر سیطره نظام سلطه بیرون بیاورد و فضای نوینی را رقم بزند که ارزشهای الهی و انسانی، جایگاه خود را پیدا کند.

در ادامه به سقوط قدرت آمریکا در جهان اشاره کرد و گفت: قدرت اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته تحلیل رفته است چرا که اگر دیروز نظام های مبتنی بر فلسفه اشتراکی و نگاه کمونیستی مسئولیت مبارزه با نظام سرمایه داری را بر عهده داشته اند امروز این از آن همه مردم است.

محبی نیا در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: نخبگان جهانی اگر بتوانند تحلیل درستی از مسائل جهانی داشته باشند می توانند فضا را برای عدالت و آزادی در جهان آماده کنند.

کد مطلب 1450692

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