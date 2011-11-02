روز ملی مبارزه با استکبار نباید در دایره مسائل باندی و حزبی گرفتار شود

جهانبخش محبی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روز ملی مبارزه با استکبار در کشورمان گفت: 13 آبان هر سال برآمده از فعل و انفعالاتی است که ملت ایران در ادامه روند استکبارستیزی خود داشتند چرا که استکبار در داخل کشورمان همواره استبداد را حمایت می کرده و پایه های استبداد بردوش مستکبران بوده است.

وی با بیان اینکه مراسم 13 آبان فرآیند و پدیده سیاسی است که باید هر سال پربارتر برگزار شود، گفت: این مراسم موجب خواهد شد تا کشورمان بتواند برای ایجاد استقلال و آزادی و مبارزه با هژمونی نظام سلطه بهره برداری زیادی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه 13 آبان نباید در دایره مسائل باندی و حزبی گرفتار شود، افزود: روز ملی مبارزه با استکبار پتانسیل و ظرفیت بسیار مثبتی برای اینکه یک هویت سیاسی که از درون آن آزادی و استکبارستیزی بیرون آمده تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر جنبش وال استریت در برگزاری پرشورتر مراسم13 آبان گفت: جنبش ضد وال استریت حرکتی علیه نظام سرمایه داری و سلطه جهانی است و نشان می دهد این گونه بیداری ها جوش ها و دمل های اصولی است که از دل نظام سرمایه داری بیرون زده است.

محبی نیا ادامه داد: امیدواریم نظام جهانی روندی را پیدا کند که بتواند دنیا را از زیر سیطره نظام سلطه بیرون بیاورد و فضای نوینی را رقم بزند که ارزشهای الهی و انسانی، جایگاه خود را پیدا کند.

در ادامه به سقوط قدرت آمریکا در جهان اشاره کرد و گفت: قدرت اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته تحلیل رفته است چرا که اگر دیروز نظام های مبتنی بر فلسفه اشتراکی و نگاه کمونیستی مسئولیت مبارزه با نظام سرمایه داری را بر عهده داشته اند امروز این از آن همه مردم است.

محبی نیا در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: نخبگان جهانی اگر بتوانند تحلیل درستی از مسائل جهانی داشته باشند می توانند فضا را برای عدالت و آزادی در جهان آماده کنند.