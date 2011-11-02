عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود یک سامانه بارشی از روز شنبه خبر داد و اظهار داشت: این سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود و طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در استانهای واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و شمال شرق سبب بارش باران و در مناطق سردسیر سبب بارش برف می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی عصر پنجشنبه و روزهای جمعه، شنبه و اوایل هفته آینده دریای عمان در جنوب پاکستان طوفانی پیش‌بینی می‌شود. از این رو توصیه می شود که شناورها از تردد غیر ضروری در این مناطق خودداری کنند.

طی امروز تا جمعه دمای هوا در نیمه شمالی کشور بین 3 تا 6 درجه افزایش می‌یابد.

به گفته وی، اما از روز یکشنبه و طی دوشنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور 5 تا 12 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

امیدوار شهری اظهار داشت: از عصرشنبه و طی روز یکشنبه در استانهای اردبیل، گیلان، غرب مازندران، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال بختیاری، ایلام، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد آبگرفتگی معابر عمومی و بارش برف در ارتفاعات مناطق سردسیر و اختلال در تردد جاده‌ها پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: از عصر یکشنبه و طی روز دوشنبه این شرایط استانهای زنجان، قزوین، مرکزی، همدان، البرز، تهران، سمنان ، خراسان شمالی، شمال اصفهان، مازندران و گلستان را در بر می گیرد.

به گفته امیدوار، در این مدت دریای خزر از روز شنبه و طی یکشنبه و دوشنبه مواج پیش بینی می شود.



وی افزود: از روز دوشنبه به بعد نیز احتمال بارندگی، آبگرفتگی و کاهش دما در برخی نقاط کشور وجود دارد.

