1700 دانشجو در خوابگاههای خودگردان خرم آباد اسکان داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر قنبر دزفول در این رابطه اظهار داشت: ساز و کارهای تشدید نظارت بر 18 خوابگاه خودگردان دانشجویی شهر خرم آباد در کمیته نظارت بر خوابگاه های خودگردان دانشجویی این شهر در دست پیگیری است.
وی افزود: در راستای استانداردسازی و تأمین امکانات رفاهی فرهنگی، مذهبی و بهداشتی، ساز و کارهای تشدید نظارت بر این خوابگاهها در دست پیگیری است.
قنبر دزفول ادامه داد: حدود 1700 دانشجویی دانشگاههای خرمآباد در 18 خوابگاه خودگردان این شهر اسکان داده شدهاند که با هدف نظارت هرچه بیشتر بر خوابگاههای خودگردان به دنبال تجمیع دانشجویان هر دانشگاه به طور اختصاصی در خوابگاههای خودگردان با ظرفیت بیش از 100 نفر هستیم.
مسئول دبیرخانه کمیته نظارت بر خوابگاههای خودگردان دانشجویی خرمآباد گفت: دانشجویان هر دانشگاهی در 7 یا 8 خوابگاه خودگردان دانشجویی با ظرفیت بیش از صدنفر اسکان داده میشوند.
وی در پایان تصریح کرد: ارتقای کیفیت خوابگاههای خودگردان دانشجویی از اولویتهای کمیته نظارت بر خوابگاههای خودگردان دانشجویی است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خوابگاههای خودگردان خاطی تا مرحله لغو پروانه فعالیت برخورد میشود.
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