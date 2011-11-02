1600میلیارد ریال اعتبار براى مقابله با خشکسالى اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مبلغ 800 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه در اختیار استانداری کرمان قرار می دهد.

دولت به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی مبلغ هزار و ششصد میلیارد ریال براى مقابله با خشکسالى در اختیار 8 استان کشور قرار داد.

همچنین به تربیت مبلغ 250 و 200 میلیارد ریال به همین منظور در اختیار استانداری های مازندران و اصفهان قرار می گیرد.

بر این اساس، مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت جداگانه در اختیار استانداری های تهران و خراسان شمالی به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در اختیار استانداری کرمان قرار می گیرد.

بر اساس مصوبه دولت، مبلغ 50 میلیارد ریال به صورت جداگانه در اختیار استانداری های گلستان، خراسان رضوی و فارس قرار می گیرد. همچنین دولت، مبلغ 70 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می دهد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. یادآور می شود، بر اساس بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه ‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به 3 ‌درصد و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به 2 درصد افزایش دهد.

اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیئت ‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.