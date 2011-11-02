راه اندازی کتابخانه های مشارکتی در توسعه فرهنگ کتابخوانی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان در سال جاری اظهار داشت: با ایجاد کتابخانه های مشارکتی و توسعه فضای مطالعه و کتابخوانی روند جذب اعضا رشد چشمگیری می یابد و دهگلان در این زمینه دارای ظرفیتهای بسیار خوبی است.

وی به جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی در جوامع مختلف و اهمیت این مهم اشاره کرد و گفت: ما باید آمار اعضای فعال کتابخانه را به میزان استاندارد کشوری نزدیک کنیم و این امر با همکاری و هماهنگی تمامی ادارات و سازمانها متولی امر امکانپذیر است.

رضایی عنوان کرد: خوشبختانه مسئولان کتابخانه های استان کردستان با برنامه ریزیهای مناسب خود در جذب اقشار مختلف مردم به مطالعه کتاب موفق عمل کرده اند و انتظار می رود که این روند در شهرستان دهگلان نیز تقویت و ادامه داشته باشد.

فرماندار دهگلان با تاکید بر لزوم حمایت از کتابخانه های عمومی بیان کرد: شهرداریها بر اساس قانون باید نیم درصد درآمدهای خود را ماهیانه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی واریز کنند چون پرداخت به موقع این اعتبار می تواند در حل مشکلات مالی کتابخانه ها بسیار مؤثر باشد.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان اضافه کرد: توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه زمانی محقق می شود که فرهنگ کتابخوانی در میان مردم نهادینه شده باشد و به همین دلیل باید توجه بیشتری به این حوزه صورت گیرد.

14 باب کتابخانه مشارکتی در کردستان فعال است



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این جلسه با تقدیر از عملکرد انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیار خوبی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در این شهرستان صورت گرفته و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

عطاالله رستگار بیان کرد: افزایش تعداد کتابخانه های عمومی مشارکتی دهگلان از دو باب به 14 باب و اهدای پنج قطعه زمین برای ساخت کتابخانه در شهر و روستاهای این شهرستان از اقدامات موفق انجمن کتابخانه های عمومی دهگلان است.

وی عنوان کرد: با اجرایی شدن بندهای مصوبه سومین دوره سفر هیئت دولت به استان کردستان و اختصاص بخش عمده آن برای ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی نهادی و مشارکتی بخش زیادی از مشکلات کتابخانه ای در استان کردستان و همچنین شهرستان دهگلان رفع می شود.