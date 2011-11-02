گسترش فرهنگ کتابخوانی نیازمند طرح و برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت کتابخانه‌های عمومی این شهرستان گفت: باید فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتبخوانی مورد توجه قرار بگیرد.

فرماندار گنبد کاووس اظهارداشت: در خصوص کتاب وکتابخوانی باید حرکت برنامه ای داشت ودراین خصوص رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان باید با تک تک روسای ادارات در خصوص راههای بهتر ترویج فرهنگ کتاب هم اندیشی کند.



وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل اینکه مخاطب جوان جامعه بیشتر در آموزش و پرورش حضور دارد باید تفاهمنامه‌ای برای اجرایی کردن راهکارهای ترویج کتابخوانی با معاونت پرورشی آموزش و پرورش به امضا برسد.

معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری شهرستان گنبدکاووس نیز در این جلسه بر لزوم توجه به مقوله کتاب و کتابخوانی بویژه در قشر کودک و نوجوان تاکید کرد و گفت: دعوت از شاعران و نویسندگان معروف وبرگزاری همایش در هفته کتابخوانی و اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی انجام شود.