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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

برزنگ به مهر خبر داد:

یک واحد آموزشی در ریگان به بهره برداری رسید

یک واحد آموزشی در ریگان به بهره برداری رسید

ریگان - خبرگزاری مهر: یک واحد آموزشی در ریگان با حضور حجت الاسلام محمد ربانی مدیر دفتر آیت الله سیستانی در روستای محروم سنگ آباد به بهره برداری رسید.

فرماندار ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک واحد آموزشی  با اعتبار 750میلیون ریال توسط دفتر آیت الله سیستانی ساخته و به بهر برداری رسید.

محمد برزنگ زیر بنای این واحد آموزشی را 200 متر مربع عنوان کرد و گفت: در حال حاضر واحد آموزشی مذکور دارای پنج کلاس است.

محمد برزنگ بیان داشت: با افتتاح این واحد آموزشی در روستای سنگ آباد بیش از 75 دانش آموز از مزایای آن بهرمند می شوند.

وی یاد آور شد: دانش آموزان منطقه محروم سنگ آباد در حال ترک تحصیل بودند که با راه اندازی این واحد آموزشی به تحصیل مشغول شدند.


 
کد مطلب 1450708

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