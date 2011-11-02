یک واحد آموزشی در ریگان به بهره برداری رسید

فرماندار ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک واحد آموزشی با اعتبار 750میلیون ریال توسط دفتر آیت الله سیستانی ساخته و به بهر برداری رسید.
محمد برزنگ زیر بنای این واحد آموزشی را 200 متر مربع عنوان کرد و گفت: در حال حاضر واحد آموزشی مذکور دارای پنج کلاس است.
محمد برزنگ بیان داشت: با افتتاح این واحد آموزشی در روستای سنگ آباد بیش از 75 دانش آموز از مزایای آن بهرمند می شوند.
وی یاد آور شد: دانش آموزان منطقه محروم سنگ آباد در حال ترک تحصیل بودند که با راه اندازی این واحد آموزشی به تحصیل مشغول شدند.
نظر شما