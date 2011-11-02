افزایش سطوح تحت پوشش بیمه ای مزارع و باغات تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صحابعلی اسکندری با اشاره به اهمیت توسعه کشت کلزا در اراضی زراعی استان و ارزش بالای افزوده اقتصادی این محصول برای بهره برداران گفت: با توجه به اتمام فصل کشت، آبیاری سطوح زیر کشت کلزای شهرستان تبریز به اتمام رسیده و با همکاری صندوق بیمه کشاورزی، کار بیمه محصولات زیر کشت تا پانزده آبانماه به اتمام خواهد رسید.



وی همچنین از توسعه بیمه محصولات زراعی و باغی این شهرستان خبر داد و یادآور شد: کاهش ریسک تولید محصول برای تولیدکنندگان و بهره برداران، با هدف توسعه سطوح بیمه ای محصولات کشاورزی انجام می پذیرد.



مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز از تمامی بهره برداران بخش زراعی و باغی این شهرستان درخواست کرد در مهلت باقی مانده برای تحت پوشش قرار دادن سطوح زراعی و باغی، با بهره گیری از دانش فنی کارشناسان این مدیریت و هم چنین شرکت های خدمات فنی مهندسی مشاوره ای، برای کاهش ریسک تولید و ارتقاء توان اقتصادی و برنامه ریزی های لازم برای توسعه مناسب در سنوات آتی، اقدامات لازم را انجام دهند.



اسکندری نتایج حاصله از این نشست تخصصی را امیدوار کننده و مطلوب ذکر کرده و تصریح کرد: با پیگیری های به عمل آمده توسط کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی، سطوح پوشش بیمه ای محصولات زراعی و باغی این شهرستان در حد قابل قبولی افزایش خواهد یافت.

