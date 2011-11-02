به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی با بیان اینکه راه نجات اقتصاد کشور اعتماد به مردم و واگذاری امور به بخش خصوصی است، گفت: هر جا که مردم وارد امور شوند همواره نتایج خوبی رقم زده می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: باور من بر این اساس است که در اقتصاد باید بیشتر امور را به مردم واگذار کنیم. وظیفه این وزارتخانه اجرای دقیق قانون کار است که بر اساس آن مسئولیت تنظیم روابط کار را بر عهده دارد.

شیخ الاسلامی بیان داشت: در صورتی که روابط کارگر و کارفرما به درستی تبیین شود به طور یقین به بهبود روابط کار منجر خواهد شد. همچنین موضوع اشتغال حاصل عملکرد اقتصاد یک کشور است همانگونه که معضل بیکاری حاصل عملکرد اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به موضوع تعاون که از وظایف وزارتخانه جدید پس از ادغام است، یادآور شد: در پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد افزایش یابد. همچنین وزارتخانه جدید موضوع رفاه اجتماعی که از مصادیق مهم عدالت اجتماعی است را به طور جدی پیگیری می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: هم اکنون حدود 32.5 میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. کارهای بسیاری نیز به شکل دولتی انجام می شود که باید به شکل تعاونی به مردم واگذار شود.

شیخ الاسلامی با اشاره به تدوین سند توسعه اشتغال، تصریح کرد: این سند در بسیاری از استان های کشور پایان یافته و در برخی از استان ها نیز در حال اتمام است. طی 2 تا 3 ماه آینده تدوین سند توسعه اشتغال برای تمام استان های کشور به پایان می رسد.