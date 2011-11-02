جزئیات کامل ماجرای دیپورت 320 زائر ایرانی از عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سیدمحمدجواد رسولی در جمع خبرنگاران درباره سرانجام 250 زائر ایرانی دارای رواید جعلی در فرودگاه مدینه به کجا رسید، گفت: نیم ساعت قبل 250 نفر که از ایران به مدینه آمده بودند و دارای روادید جعلی بودند، به کشور بازگردانده شدند، ضمن اینکه حدود 70 ایرانی دیگر نیز به دلیل تقلبی بودن روادیدشان دو روز قبل به کشور برگزدانده شدند.

وی افزود: حضور این افراد که مورد سوء استفاده عده ای سودجو قرار گرفته بودند، باعث شد جلوی ورود تعدادی از هموطنانمان که ویزای رسمی داشتند، گرفته شود.



سفیر ایران در ریاض توضیح داد: آخرین پروازی که بنا بود زائران ایرانی را به سرزمین وحی منتقل کند، مرکب از بیش از 200 نفر از ایرانیان مقیم خارح از کشور بودند که برای خداحافظی از خانوده هایشان به ایران آمده بودند و اکنون با داشتن ویزای صحیح، آنها هم از انجام حج منع شده اند.



رسولی در عین حال اظهار داشت: در حال تلاش و پیگیری هستیم که از این میان افراد واجب الحج و آنهایی که ویزایشان صد درصد صحت دارد را وارد عربستان کنیم.



وی درباره برخورد با اتباع ایرانی برخلاف ادعاهای مطرح شده گفت: سعودی ها برای 250 ایرانی که دو روز در فرودگاه مدینه متوقف شده بودند همه امکانات، و حتی داروهای خاص هر کدام از افراد را در اختیارشان گذاشتند و از آنها پذیرایی کردند و به آنها غذا دادند.



سفیر ایران در ریاض با بیان اینکه قائمی مهر سرکنسول و عباسی کنسول ایران در جده در زمان حضور این هوطنان در فرودگاه مدینه در جمع آنها حاضر شده بودند، تصریح کرد: بنده نیز شخصا چهار تا پنج ساعت به صورت تلفنی با آنها صحبت کردم و تلاشمان این بود که تشنجی رخ ندهد.

رسولی در مورد پذیرش هواپیما برای این افراد اظهارداشت: ویزای این افراد کپی شده از شماره ویزاهای اصلی بوده ولی رقم طلب (پذیرش) دولت عربستان را نداشتند و شرکت هواپیمایی قادر به تشخیص واقعی بودن یا نبودن شماره طلب آنها نیست، لذا در هنگام ورود به فرودگاه مدینه که پاسپورت آنها زیر دستگاه گذاشته شد، رقم طلب برای ویزای جعلی آنها وجود نداشته، برهمین اساس آنها پذیرش نشده و اجازه ورود به سرزمین وحی پیدا نکردند.



وی خاطرنشان کرد: عربستان سعودی در سالجاری بیش از 6هزار نفز از اتباع کشورهای آفریقایی و همچنین زائرانی از کشورهای دیگر را به دلیل در اختیار داشتن ویزاهای جعلی، از این کشور اخراج کرده و این مساله فقط برای اتباع ایرانی رخ نداده است. سفیر ایران در ریاض تصریح کرد: بنای عربستان سعودی در سالجاری بر این بود که به افرادی که دارای ویزای جعلی هستند، برخورد کند.



رسولی افزود: تعدادی ویزای جعلی در اختیار عده ای قرار گرفت و این افراد ویزاها را به قیمتهای بالا (بین 6 تا 12 میلیون تومان ) در اختیار مردمی پاک که به دنبال زیارت خانه خدا هستند، قرار دادند. رسولی محلاتی یادآور شد: سال گذشته هم شاهد این مساله بودیم و موفق به خارج کردن این افراد شدیم.



وی با توصیه به شهروندان ایرانی گفت: برای انجام حج از طریق حج و زیارت اقدام کنند و اقدامی درجهت سفر انفرادی و خارج از روادل عادی نکنند.