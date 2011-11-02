مسئولان فرهنگی ایران پاسخ دهند چرا به کنگره شعر مقاومت نیامدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، بهروز اثباتی دبیر دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل اسلامی در نشستی رسانه‌ای که پیش از ظهر امروز چهارشنبه 11 آبان در بوشهر برگزار شد با تشریح اهداف برگزاری این کنگره، گفت: ایده شکل‌گیری این کنگره به بیش از یک سال و نیم قبل برمی‌گردد که احساس کردیم ادبیات اجتماعی در دنیا دچار تحول شده و در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک ادبیات دین‌مدارانه است.

وی ادامه داد: البته این موضوع زمانی شکل اجرایی گرفت که هنوز موضوعی به نام بیداری اسلامی شکل نگرفته بود. اما وضعیت ادبیات داستانی و نمایشی ایران و جهان به نوعی این موضوع را به ما نوید می‌داد. کنگره ایده‌ای بود که ما را به سمت این ادبیات جدید حرکت داد که نخستین دوره آن سال گذشته در ارومیه برگزار شد و سعی ما این بود که با حفظ حلقه علمی کنگره اول به برگزاری کنگره دوم برسیم.

دبیر کنگره توضیح داد: در کنگره امسال دو نکته مورد تاکید ما است؛ نخست اینکه به هیچ عنوان شعری جز شعر مقاومت و بیداری اسلامی در کنگره حاضر نباشد و دوم اینکه آثار حاضر در جشنواره باید از میان آثار تازه سروده شده انتخاب شده باشد.

اثباتی ادامه داد: در ریزش نخست 300 شعر از سوی هیئت علمی کنگره انتخاب شد و 100 شاعر از ایران و کشورهایی چون عربستان، یمن، لبنان، عراق، ترکیه، هند، مراکش، لیبی و ... برای حضور در این کنگره انتخاب شدند.

دبیرعلمی دومین کنگره شعر مقاومت بین‌الملل با اشاره به حضور 16 کشور در این دوره از کنگره گفت: تعداد کشورهای حاضر در کنگره بیش از این بود اما برخی از شاعران به دلیل مسائل امنیتی و دیپلماتیک توانایی شرکت در کنگره را پیدا نکردند که از میان آنها می توانیم به شاعرانی از مصر و عراق اشاره کنیم. با این وجود برای نخستین گام حجم اشعار رسیده به کنگره غیر قابل باور بود.

وی افزود: در مدت برگزاری این کنگره 50 نفر شعرخوانی خواهند داشت که این برنامه در 4 مرحله برگزار خواهد شد. همچنین پایان‌نامه‌ها و مقالات ارائه شده به کنگره نیز در دو نوبت قرائت خواهد شد.

به گفته اثباتی پایگاه اینترنتی ویژه کنگره نیز فردا 12 آبان همزمان با دومین روز از این کنگره رونمایی خواهد شد.

اثباتی در بخش دیگری از این نشست از رونمایی از 3 عنوان کتاب در طول برگزاری کنگره خبر داد و گفت: یک عنوان از این کتابها شامل اشعاری است که شاعران حاضر در کنگره برای دبیرخانه ارسال کرده‌اند و کتاب دوم و سوم نیز مجموعه‌ای از مقالات و گفتگوهای انجام شده در رابطه با کنگره است. دو اثر دیگر نیز به تدریج پس از پایان کنگره رونمایی خواهد شد که یکی از آنها شامل یک ترجمه عربی است و دیگری منتخب اشعار ارائه شده در کنگره و نیز یک اثر تخصصی در حوزه شعر خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری جلسات نقد شعر و نیز برنامه شعرخوانی در جزیره خارک در طول برگزاری این کنگره خبر داد.

دبیر دومین کنگره شعر مقاومت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شعر را امروز نباید یک رسانه تلقی کرد گفت: از نگاه ما شعر یک پدیده ادبی است که رسانه ها آن را به حرکت وامی‌دارند و اساس نگاه کنگره به شعر همین بوده است.

وی درباره علت انتخاب بوشهر به عنوان میزبان دومین کنگره شعر مقاومت نیز گفت: بوشهر نماد مبارزه با استکبار در تاریخ ما و نیز نماد مقاومت در جنگ تحمیلی است. از سوی دیگر این استان به صورت رسمی با 4 کشور همسایه است که عمده آنها در حوزه کشورهایی به حساب می‌آیند که موضوع بیداری اسلامی در آنها رواج دارد. همچنین پیوندی میان بوشهر و بحرین به عنوان یکی از سمبل‌های مقاومت اسلامی وجود دارد که انتخاب این شهر را موجه می‌کند.

اثباتی همچنین پیشنهاد کرد دبیرخانه‌ای دائمی به منظور انجام فعالیت‌های ادبی در حوزه بیداری اسلامی از سوی نهادهای فرهنگی بوشهر تاسیس شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه این کنگره به دنبال انتخاب نفر برگزیده نیست، بیان کرد: از نظر ما هر کس که در کنگره شعر مقاومت شعرخوانی انجام می دهد برجسته و برگزیده است. ما نیز از ابتدا به دنبال اهدای جایزه نبودیم ولی شرکت کنندگان در کنگره از سوی ما مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

اثباتی همچنین پیگیری بحث ترجمه اشعار مقاومت اسلامی و ایجاد یک تشکیلات نشر خصوصی به منظور انتشار اختصاصی آثار حوزه مقاومت و بیداری اسلامی را از اهداف آینده این کنگره اعلام کرد و افزود: ما در کنگره دوم شاهد حضور مسئولان فرهنگی نهضت‌های آزادی بخش از کشورهای مسلمان هستیم اما جای خالی مسئولان فرهنگی خودمان بسیار خالی است و این بر عهده رسانه‌هاست تا سئوال کنند این دوستان چرا در این کنگره حضور کمرنگی دارند.