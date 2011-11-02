ابراهیم دژ رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: در جلسه‌ای که اخیرا با استاندار قم داشتیم مشکلات نفت کوره مورد استفاده کوره‌پزان استان قم را پی‌گیری و تعیین تکلیف کردیم.



وی با تأکید بر اینکه مشکلی در زمینه تأمین سوخت برای کوره‌پزان نداریم گفت: مشکل اصلی گرانی سوخت و ناتوانی کوره‌پزان در تأمین هزینه‌های آن است که از دست مدیران استانی کاری بر نمی‌آید و یک مسأله کشوری است.



دژ رفتار با بیان اینکه نفت کوره بعد از هدفمندی یارانه‌ها با ۲۰ برابر افزایش به لیتری ۲۰۰ تومان رسیده است گفت: میزان سهمیه کوره‌پزان بر اساس مصوبه ستاد قاچاق سوخت کشور است و شرکت ملی فرآورده‌های نفتی قم مشکلی در تأمین سهمیه این صنف ندارد.



مدیر عامل شرکت ملی فرآورده‌های نفتی قم درباره علت عدم تغییر کاربری سوخت کوره‌پزان اظهار داشت: البته برای این سؤال جواب‌های زیادی است اما دو علت عمده آن محدودیت گازرسانی به برخی مناطق تولید آجر و نیز دستور‌العمل استانی برای جابه‌جایی آجر‌پزی‌های مستقر در اطراف جمکران است که دیگر تغییر کاربری سوخت رابرای دولت و کوره‌پزان مقرون به صرفه نمی‌کند.



وی از وجود ۳۰ جایگاه سوخت CNGدر استان قم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۵ جایگاه دو منظوره و ۱۵ جایگاه هم تک منظوره است.



دژ رفتار با اعلام اینکه میزان ظرفیت کمپرسور فعال سوخت CNG ۸۷۹۰۰۰ متر مکعب در روز است گفت: تعداد ۱۰۸ دیسپنسر فعال، ۲۱۶ نازل‌گاز که از این تعداد ۱۱ نازل غیر فعال (به عنوان ذخیره) در شبکه سوخت CNG قم وجود دارد.



مدیر عامل شرکت ملی فرآورده‌های نفتی استان قم با بیان اینکه حدود ۵۲ درصد ظرفیت‌ فروش این نوع گاز معطل است افزود: در طول شبانه‌روزی ۴۳۱ هزار و ۷۹۰ متر مکعب گاز CNG به فروش می‌رسد.