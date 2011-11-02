بانوان شاغل استان یزد گردهم آمدند

فاطمه زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این گردهمایی از صبح امروز به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی و هفته بهداشت روان در نخستین پارک بانوان یزد برگزار شده است.

وی هدف از برپایی این گردهمایی را افزایش سطح آگاهی کارکنان زن ادارات استان در زمینه بیماریها به ویژه بیماری افسردگی عنوان کرد و افزود: این گردهمایی با حضور 400 نفر از کارکنان زن ادارات استان یزد برگزار شد.

زارع افزود: در این گردهمایی مباحثی همچون ارتقاء سلامت جسم و روان زنان، پیشگیری از بروز افسردگی و تغذیه سالم در زنان و ... با حضور کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی یادآور شد: یکی از مربیان ورزش آیروبیک دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این گردهمایی ضمن اجرای حرکات ورزشی به انجام فعالیت های ورزشی مرتب و منظم روزانه در زنان به منظور افزایش سلامتی آنها تاکید کرد.

وی ادامه داد: ورزش را نه تنها برای کاهش وزن بلکه برای افزایش میزان سلامتی روان و جسم باید انجام داد.

اجرای نرمش صبحگاهی، اجرای مسابقه طناب کشی بین شرکت کنندگان و اهدای جوایز به برندگان از دیگر برنامه های این گردهمایی بود.

بسته های آموزشی نیز در زمینه ارتقا سلامت زنان بین شرکت کنندگان این گرهمایی توزیع شد.