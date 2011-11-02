به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شبکه زیارت سبز از دیروز سه شنبه 10 آبان ماه در آسیسی ایتالیا از سوی ائتلاف ادیان راه اندازی شد.

نمایندگان 15 سنت دینی از سراسر جهان در شهر آسیس گردهم جمع شدند تا نخستین تعهد جهانی را برای زیارت سبز آغاز کنند.

مارتین پالمر دبیرکل ائتلاف ادیان و حفظ محیط زیست اظهار داشت: شهرهای جهان از چین تا نروژ و ادیان سراسر جهان امروز متعهد هستند که یکی از قویترین تجارب زیارت دینی را شکل دهند و از این پس زندگی و زیارتی را در پیش بگیرند که طی آن به حفظ سیاره ای که در آن زندگی می کنیم پایبند باشد.

وی افزود: ایده زیارتی که با حفظ محیط زیست همراه باشد متعلق به اعضای پایه گذار آن نیست، بلکه این دعوتی از تمام اماکن مقدس برای عمل به همه آن چیزی است که درباره آن برای پیروان خود موعظه می کنند. برای مثال وقتی ما روز زمین راه می رویم روی زمین مقدس قدم می گذاریم.

سالانه افراد بسیاری به زیارت اماکن مقدس می پردازند، از این رو این شبکه درنظر دارد پیروان ادیان مختلف و دولتهای محلی را ترغیب کند شهرهای زیارتی را از نظر محیط زیست به شهرهایی پایدار تبدیل کنند و تاجایی که می توانند خود را به این امر ملزم کنند.

ممنوعیت ورود اتومبیل به مسیرهای زیارتی، نصب صفحات زیارتی روی سقف کلیساهای جامع چون کلیسای سنت آلبن در بریتانیا، فراهم کردن آب تمیز برای زائران به ویژه در معبد طلایی سیکها در هندوستان و کاشت هزاران درخت در اطراف اماکن مقدس بخشی از این ابتکارات است.

درمیان دیگر ابتکارات این شبکه که در آینده تحقق می یابد می توان به آموزش کودکان برای حفظ محیط زیست، حفظ جنگلها، توجه به کاهش ضایعات و بازیافت، برگزاری تورهای گردشگری طبیعی برای زائران اشاره کرد.