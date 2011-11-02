اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به بوشهر نیازمند همکاری مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه پایش تجاری استان بوشهر اظهارداشت: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بخشی از مصوبات 70تا 80 درصد پیشرفت داشته اند وبرخی دیگر نیز نیازمند اختصاص تسهیلات تکمیلی و نهایی هستند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر افزود: این موارد به صورت جزیی با احصای همه مشکلات فرارو باید مورد بررسی قرار گیرد و دستگاههای مرتبط و متولی در استان پیگیری لازم را در جهت تعیین تکلیف نهایی مصوبات بعمل آورند .

صادقی با بیان اینکه هیئت دولت 20 مصوبه در حوزه تجارت خارجی به تصویب رساند، گفت: توسعه روابط تجاری با کشور عراق، فراهم کردن زیرساختهای لازم بندری جهت تبدیل بوشهر به بندر بزرگ بین المللی و توسعه زیرساختهای تجاری و گمرکات استان از مهمترین مصوبات هیئت دولت در حوزه تجارت خارجی است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر، انجام مطالعات امکان سنجی خوشه خرما و آبزیان توسط شرکت شهرک های صنعتی، تامین و پرداخت سود حاصل از تسهیلات پرداخت شده به صنعت میگوی پرورشی، یارانه صادراتی میگو، بخش حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی استان، اعطای تسهیلات لازم به منظور راه اندازی شرکتهای حمل و نقل بین المللی دریایی را از دیگر مصوبات حوزه تجارت خارجی سفر هئیت دولت به استان بوشهر برشمرد.