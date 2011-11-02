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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

در حوزه تجارت خارجی/

اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به بوشهر نیازمند همکاری مسئولان است

اجرای مصوبات سفر هیئت دولت به بوشهر نیازمند همکاری مسئولان است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر گفت: اجرای مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری سفر به استان در حوزه تجارت خارجی نیازمند همکاری بیشتر مسئولان ذی ربط است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه پایش تجاری استان بوشهر اظهارداشت: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بخشی از مصوبات 70تا 80 درصد پیشرفت داشته اند وبرخی دیگر نیز نیازمند اختصاص تسهیلات تکمیلی و نهایی هستند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر افزود: این موارد به صورت جزیی با احصای همه مشکلات فرارو باید مورد بررسی قرار گیرد و دستگاههای مرتبط و متولی در استان پیگیری لازم را در جهت تعیین تکلیف نهایی مصوبات بعمل آورند.

صادقی با بیان اینکه هیئت دولت 20 مصوبه در حوزه تجارت خارجی به تصویب رساند، گفت: توسعه روابط تجاری با کشور عراق، فراهم کردن زیرساختهای لازم بندری جهت تبدیل بوشهر به بندر بزرگ بین المللی و توسعه زیرساختهای تجاری و گمرکات استان از مهمترین مصوبات هیئت دولت در حوزه تجارت خارجی است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر، انجام مطالعات امکان سنجی خوشه خرما و آبزیان توسط شرکت شهرک های صنعتی، تامین و پرداخت سود حاصل از تسهیلات پرداخت شده به صنعت میگوی پرورشی، یارانه صادراتی میگو، بخش حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی استان، اعطای تسهیلات لازم به منظور راه اندازی شرکتهای حمل و نقل بین المللی دریایی را از دیگر مصوبات حوزه تجارت خارجی سفر هئیت دولت به استان بوشهر برشمرد.

کد مطلب 1450779

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