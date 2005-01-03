پير برانژه: فضاي موسيقي ايراني را بسيار دوست دارم

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، ساعتي پيش نشست خبري گروه موسيقي نوبان با حضور "ايرج صهبايي" رهبر اركستر"،"كريستف رضاعي" مديرگروه،"پير برانژه"نوازنده ميهمان فلوت "رامين صديقي" مديرعامل نشرموسيقي هرمس وجمعي ازخبرنگاران رسانه ها در خبرگزاري "مهر" برگزار شد.

"پير برانژه" نوازنده فرانسوي فلوت، كه در روزهاي گذشته براي داوري پنجمين جشنواره موسيقي دانشجويان ، برگزاري مستر كلاس هاي فلوت و همچنين اجراي قطعاتي به همراه اركستر نوبان به ايران سفر كرده است، درمورد همكاري هايش با اين اركستر گفت: 4 ماه پيش اولين همكاري ام را با اين گروه در كاخ نياوران داشتم و براي نخستين بار با هم به صحنه رفتيم، اما الان پس از گذشت تنها چهارماه، وقتي دوباره همكاري هايم را با اين گروه زهي از سر گرفتم، پيشرفتي باورنكردني داشتند. قطعا دراين ميان رهبري ايرج صهبايي بسيار موثر بوده است.

صهبايي درادامه در مورد رهبري اين اركستر گفت: بهترين مساله درمورد اركستر نوبان، هم سطح بودن نوازندگان است، يعني اين طور نيست كه يك نوازنده بتهوون بزند و يك نوازنده نتواند چطور آرشه را دردست بگيرد.

درادامه "كريستف رضاعي" مديراركستركه پيش ازاين با سرپرستي گروه موسيقي "نور" وي را مي شناختيم، درمورد آنسامبل زهي نوبان گفت: وجود اين گروه ها دو مزيت دارد، ابتدا براي مخاطب موسيقي و ديگر براي خود موسيقي. مي گويم براي مخاطب، چون اگر اين گروه هاي كوچك وجود نداشته باشند، هرگز يك سري از آثار اجرا نمي شوند. براي موسيقي هم از اين نظر مهم است كه نوازندگان دراين آنسامبل ها تربيت مي شوند و مي توانند براي برنامه هاي ديگرهم بنوازند، نه اينكه دائما آهنگسازان ما از سازهاي غير آكوستيك استفاده كنند.