ایجاد کرسی های آزاداندیشی بدون فکر و اندیشه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن افشارچی ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه دومین همایش ملی سهروردی در سالن الغدیر دانشگاه زنجان افزود: اصلی‌ترین پیش نیاز کرسی‌های آزاداندیشی، وجود فاکتور اندیشه در این برنامه‌هاست، بنابراین دانشمند علوم‌انسانی که براساس مبانی دانش و برپایه جدول‌های علمی صحبت می‌کند، مناسب این کرسی‌هاست، وگرنه اگر جدل برپایه اندیشه و فکر نباشد به یک تریبون آزاد شبیه‌تر خواهد بود.

وی با استقبال از برگزاری همایش‌هایی در حوزه علوم انسانی، تصریح کرد: امیدواریم در سال‌های آتی بخشی از این همایش‌ها به گفتگوها و مباحث آزاداندیشی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران منادی فرهنگ در جهان است، گفت: انتظار می‌رفت در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب، علوم‌انسانی، حرف جدیدی در مقابل روح حاکم بر دنیا که مبتنی بر اخلاق بدون خداست داشته باشد.

افشارچی با بیان اینکه سه شکل حرکت عمده در طول این سال‌ها وجود داشته است، خاطرنشان کرد: یک شکل حرکت می‌گوید ما باید آموزه‌های دینی‌مان بر مبنای همان روح حاکم قرائت کنیم. شکل دیگر ادعا می‌کند دین اسلام و آموزه‌های دینی خود می‌توانند در مقابل این روح حاکم باشد و روح جدیدی برکالبد بشر بدمد.

وی ادامه داد: شکل دیگری هم وجود دارد که مورد تأیید مقام معظم رهبری است، بر این اساس درخصوص علوم‌پایه و علوم مهندسی دیگر نیازی به حرف جدید نیست بلکه فقط نگاه به آنها باید متفاوت باشد، یعنی نیاز به بازنگری در این علوم نیست. اما در حوزه علوم انسانی ما افراد بسیار بزرگی داریم و می‌توان حرف جدیدی در این علوم زد.

رئیس دانشگاه زنجان با بیان اینکه اخلاق بدون ارتباط با خداوند آن چیزی است که قدرت‌های جهان به آن تأکید دارند، گفت: وقتی اخلاق در ارتباط با خدا تعریف می‌شود وحی و معاد هم جایگاه پیدا می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد باید نگرش دیگری بر این روح دمیده و زندگی بشر مسیر تازه‌ای را آغاز کند.

افشارچی یادآور شد: علوم پایه اعتبار، علوم مهندسی توانایی و علوم انسانی روحی است که در یک کار دمیده می‌شود، همین امر اهمیت و جایگاه علوم انسانی را در زندگی انسان‌ها به خوبی نشان می‌دهد.

