به گزارش خبرنگار مهر، "خوان مانوئل باتاگیلا" در نشست خبری امروز تیمش قبل از دیدار با پرسپولیس که در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق افزود: با تیم اصلی به ایران آمده‌ایم و تنها چهار بازیکن ما به دلیل حضور در تیم ملی پاراگوئه و یک بازیکن به دلیل مصدومیت ما را همراهی نمی کنند. "کارلوس لوئیز"، "میراندا"، "تورالس" و "ملگارینو" نفراتی هستند که به تیم ملی دعوت شده‌اند.

وی با بیان اینکه اطلاعات زیادی از فوتبال ایران دارد، گفت: آمده‌ایم اینجا تا شناخت بیشتری از فوتبال و فرهنگ ایران به دست آورده و در صورت امکان چیزی از فوتبال ایران یاد بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال ناسیونال پاراگوئه ادامه داد: در چهار، پنج سال اخیر تیم ناسیونال همیشه در رده‌های بالای جدول رده بندی لیگ پاراگوئه قرار گرفته و بازی‌های هجومی و تکنیکی از خود نشان می دهد. فردا هم مقابل پرسپولیس همین گونه بازی می کنیم و بازی هجومی را ارائه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه هر روز در فوتبال می توان چیز جدیدی یاد گرفت و شاید بتوانیم چیزهای خوبی هم به شما یاد بدهیم، افزود: "راموند کاسره" بازیکن مصدوم ماست اما با آن بازیکنی که در بارسلونا بازی می کرد متفاوت است آن کاسره اروگوئه‌ای است نه پاراگوئه‌ای.

باتاگلیا با بیان اینکه ناسیونال یک باشگاه قدیمی است که "آرسنیو اریکو" بازیکن مطرح پاراگوئه در آن بازی کرده است، ادامه داد: ما در این باشگاه به آموزش و تربیت بازیکنان پرداخته و بیشتر بازیکن ساز هستیم ولی با این شرایط هم توانسته‌ایم عنوان قهرمانی لیگ کشورمان را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه هر هفته نشستی را با سرمربی تیم ملی کشور پاراگوئه برگزار می کند، ادامه داد: ما با "فرانسیسکو آسره" همیشه نظرات‌مان را به سرمربی تیم پاراگوئه ارائه می کنیم.

سرمربی تیم ناسیونال در پایان گفت: یکی از اهداف ما از حضور در ایران ایجاد ارتباط بیشتر بین فوتبال باشگاهی و ملی ایران و پاراگوئه است. امیدوارم دو طرف آینده خوبی با هم داشته باشند و دیدارهای تدارکاتی بین تیم‌های ملی و باشگاهی کشور برگزار شود.

مسابقات فوتبال جام ولایت از روز پنجشنبه هفته جاری با حضور تیم‌های پرسپولیس، استقلال و ناسیونال پاراگوئه برگزار می شود.