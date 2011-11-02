گمرک استان زنجان پایگاه مناسبی برای توسعه امور گمرکی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از سیاست‌های مورد تأکید ، مدرنیته شدن همه گمرک‌های کشور است که گمرک استان زنجان دارای این ظرفیت برای ارتقاء است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که می‌توان در راستای مدرن کردن گمرک انجام داد، اعمال شیوه نوین مدیریتی است، برای مثال در گمرک همه کالاها مورد بررسی و بازرسی قرار گرفته نشود و در وهله اول به اظهارات صاحب کالا اعتماد گردد، در صورت مشاهده موردی که با اظهارات وی همخوانی ندارد باید او را از لیست افراد مورد اعتماد اقتصادی حذف کرد.

معمارنژاد استفاده از فناوری‌های نوین و دستگاه‌های پرتونگاری را گام بلندی در راستای مدرن شدن گمرک و نیز سرعت بخشیدن به تشریفات گمرکی دانست و ادامه داد: یکی از مواردی که می‌تواند بخش خصوصی را برای مراجعه به انبارهای گمرک تشویق کند، سرعت بالا و هزینه پایین در امر ترخیص کالاست، که با توجه به گفته‌های مدیر گمرک استان، صدور قبض و ترخیص کالا در عرض چند هفته انجام می‌شود که این امر تحسین برانگیز است.

وی ادامه داد: با قوانین شفاف و به روز، می‌توان نقاط ابهام موجود در امر صادرات و واردات را برای بخش خصوصی برطرف کرد.

رئیس گمرک کشور، با اشاره به اهمیت سلیقه فعالان اقتصادی در نحوه سرمایه‌گذاری افزود: با هدفمند کردن یارانه‌ها واردات غلات و فرآورده‌های نفتی کاهش چشمگیری داشته است که با پیاده‌سازی طرح آمایش سرزمین در گمرک، باید اقدام به توسعه هرچه بیشتر گمرک‌ها کرد.

معمارنژاد افزود: تمامی افرادی که از گمرک زنجان اقدام به ترخیص کالا می‌کنند، تنها با پرداخت 50 درصد از هزینه ترخیص به صورت نقدی می‌توانند کالاهای خود را دریافت کنند و مابقی آن را طی شش ماه به صورت نسیه به گمرک ارائه دهند.

