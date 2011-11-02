درآمدهای موقوفات گیلان واقعی نیست

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجاره های که مستاجران از موقوفات پرداخت می دهند بسیار ناچیز است، افزود: مغازه ای در مرکز شهر با بهترین شغل در سال چهار هزار تومان اجاره می دهد.

وی اظهارداشت: با این شرایط نمی توان از موقوفات به عنوان یک سرمایه اقتصادی به حساب آورد، اجاره های موقوفات باید به روز شود.

مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه برخی از مردم با قوانین و مسائل شرعی وقف اطلاع ندارند، گفت: اگر موقوفات احیا و حقوق موقوفه پرداخت شود می توان کارهای بزرگ عمرانی و فرهنگی در استان انجام داد.

وی همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف در جامعه تاکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ وقف و دفاع از موقوفات وظیفه همه مردم جامعه است.

عادلی با تاکید بر نقش هنر در فرهنگ سازی‌ وقف عنوان کرد: خلق کردن آثار هنری در زمینه وقف می ‌تواند کمک قابل توجهی به ترویج فرهنگ وقف در جامعه به وجود آورد.

وی با اشاره به اینکه چهره واقعی سنت حسنه وقف را باید به مردم شناساند، اظهارداشت: سنت حسنه وقف از ظرفیت‌ های عظیمی برخوردار بوده و به رشد علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی کمک می‌ کند.

مدیرکل اوقاف گیلان با بیان اینکه سنت حسنه وقف، با ظرافت و در یک قالب زیبا، زمینه ‌ای را فراهم کرده تا سرمایه ‌های مردمی با نیت خالصانه، به کمک حکومت اسلامی آمده و زمینه رشد و بالندگی جامعه را فراهم کند، گفت: وقف آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.

وی در ادامه احیا و گسترش فرهنگ وقف را امری فرابخشی و نیازمند برنامه جدی و منسجم دانست و یادآورشد: رسانه ها در تروج فرهنگ وقف در جامعه نقش موثری دارند.