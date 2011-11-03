مصرف آب کلانشهرها 1 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد میزان مصرف آب کلانشهرها در هفته نخست آبان ماه 82 میلیون و 372 هزار مترمکعب گزارش شد که با کاهش 01/1 درصدی روبرو بوده است.

بر پایه این گزارش، در هفته نخست آبانماه سال جاری شهر زاهدان با مصرف 1 میلیون و 185 هزار مترمکعب آب، با 4/4 درصد بیشترین افزایش مصرف را در بین شهرهای بزرگ کشور در مقایسه با هفته پیش از آن به خود اختصاص داد.

شهرهای اصفهان و ایلام نیز به ترتیب با 8/2 و 80/1 درصد افزایش مصرف آب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. شهرهای یاد شده در هفته مورد بررسی به ترتیب افزون بر 4 میلیون و 509 هزار مترمکعب و 562 هزار مترمکعب آب مصرف کردند.

مصرف آب شهر تهران در هفته نخست آبانماه سال جاری نیز به 31 میلیون و 192 هزار مترمکعب رسید. این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن نزدیک به 49/0درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین در هفته مورد بررسی شهروندان شیرازی با 3 میلیون و 919 هزار مترمکعب، مصرف آب خود را 45/1 درصد در مقایسه با هفته پیش از آن کاهش دادند. در این هفته، مصرف آب شهروندان اراکی و کرجی به ترتیب 22/0 و 73/3 درصد کاهش یافت.

در دوره مورد بررسی، بیشترین کاهش مصرف آب در میان شهرهای مهم کشور به کرمان با 09/6 درصد اختصاص یافت. پس از کرمان نیز مصرف آب شهروندان قم و کرج به ترتیب 80/4 و 73/3 درصد کاهش یافت.

بر این اساس، مصرف آب شهروندان کرمان 1 میلیون و 275 هزار مترمکعب، مصرف آب در قم 2 میلیون و 874 هزار مترمکعب و مصرف آب شهروندان کرج نیز 4 میلیون و 951 هزار مترمکعب گزارش شد.