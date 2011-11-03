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۱۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

مصرف آب کلانشهرها 1 درصد کاهش یافت

وزارت نیرو اعلام کرد: در هفته نخست آبانماه سال جاری مصرف آب در کلانشهرهای ایران 1.01 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد میزان مصرف آب کلانشهرها در هفته نخست آبان ماه 82 میلیون و 372 هزار مترمکعب گزارش شد که با کاهش 01/1 درصدی روبرو بوده است.

بر پایه این گزارش، در هفته نخست آبانماه سال جاری شهر زاهدان با مصرف 1 میلیون و 185 هزار مترمکعب آب، با 4/4 درصد بیشترین افزایش مصرف را در بین شهرهای بزرگ کشور در مقایسه با هفته پیش از آن به خود اختصاص داد.

شهرهای اصفهان و ایلام نیز به ترتیب با 8/2 و 80/1 درصد افزایش مصرف آب در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. شهرهای یاد شده در هفته مورد بررسی به ترتیب افزون بر 4 میلیون و 509 هزار مترمکعب و 562 هزار مترمکعب آب مصرف کردند.

مصرف آب شهر تهران در هفته نخست آبانماه سال جاری نیز به 31 میلیون و 192 هزار مترمکعب رسید. این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن نزدیک به 49/0درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین در هفته مورد بررسی شهروندان شیرازی با 3 میلیون و 919 هزار مترمکعب، مصرف آب خود را 45/1 درصد در مقایسه با هفته پیش از آن کاهش دادند. در این هفته، مصرف آب شهروندان اراکی و کرجی به ترتیب 22/0 و 73/3 درصد کاهش یافت.

در دوره مورد بررسی، بیشترین کاهش مصرف آب در میان شهرهای مهم کشور به کرمان با 09/6 درصد اختصاص یافت. پس از کرمان نیز مصرف آب شهروندان قم و کرج به ترتیب 80/4 و 73/3 درصد کاهش یافت.

بر این اساس، مصرف آب شهروندان کرمان 1 میلیون و 275 هزار مترمکعب، مصرف آب در قم 2 میلیون و 874 هزار مترمکعب و مصرف آب شهروندان کرج نیز 4 میلیون و 951 هزار مترمکعب گزارش شد.

کد مطلب 1450815

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