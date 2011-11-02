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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

عملیات اجرایی ساخت 13 دهیاری در دامغان آغاز شد

عملیات اجرایی ساخت 13 دهیاری در دامغان آغاز شد

دامغان - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی ساخت 13 دهیاری در بخش امیرآباد دامغان به صورت همزمان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دامغان بعد از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت این دهیاری ها در روستای دروار دامغان اظهار داشت: برای ساخت این دهیاری ها در مجموع 13 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سازمان دهیاری ها وزارت کشور تامین و هزینه می شود.

مرتضی علی آبادی اضافه کرد: دهیاری ها در کنار شوراهای اسلامی روستاها در رشد و توسعه و آبادانی روستاها نقش مهم و بسزایی دارد و باید بکوشند در آبادانی و توسعه روستاها گام بردارند.

وی به بحث گازرسانی به روستاهای بخش امیرآباد دامغان نیز اشاره داشت و افزود: با اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار گازرسانی به روستاهای بخش امیرآباد دامغان صورت می گیرد که اعتبار این کار از سوی وزارت نفت تامین شده است.

فرماندار شهرستان دامغان تصریح کرد: همه نگاه ها باید بر این باشد که روستاهای ما نیز از امکانات اولیه برخوردار باشند و روستاها باید با این روش از محرومیت خارج شوند.

وی یادآور شد: امروز نیز نگاه مدیریت عالی استان و مدیریت شهرستان بر این است که به کل مناطق استان و شهرستان نگاه عادلانه صورت گیرد و این نگاه ها باید روز به روز در بین مسئولان تقویت شود.

علی آبادی گفت: آبادانی روستاها آرزوی همه ما بوده و ما نیز می کوشیم در ارائه خدمات خوب به مردم روستاهای شهرستان دامغان با همکاری و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی و شوراهای اسلامی و دهیاران کوتاهی بکنیم و خدماتی صادقانه به مردم این روستاها داشته باشیم.

در این نشست همچنین بخشدار امیرآباد دامغان، اعضای شورای اسلامی و دهیاران به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت حل مسائل و مشکلات روستاهای خود پرداختند و خواستار توجه ویژه مسئولان به روستاها شدند.
کد مطلب 1450816

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