توجه به جنبه مهارتی "نه" گفتن/ فرزندانمان را در هر شرایطی حمایت کنیم

دکتر مسعود صفایی مقدم در مورد اینکه چگونه می توان تفکر منطقی را در کودکان نهادینه کرد به خبرنگار مهر گفت: اول اینکه نهادینه کردن یک نوع رفتار یا یک نگرش، با ایجاد آن متفاوت است. هر چند پرورش یک رفتار صحیح در کودکان بسیار مهم است اما باید کاری کرد که این رفتار در فرد پایدار مانده و به اصطلاح نهادینه شود. نهادینه سازی تفکر منطقی در کودکان مستلزم حمایت همه جانبه از این نوع تفکر در محیطی است که کودک در آن زندگی می کند.

وی افزود: به عبارت دیگر پس از موفقیت در آموزش تفکر منطقی به کودکان که با به کارگیری فرآیندهای آموزشی مناسب، از جمله بکارگیری تکنیک های آموزشی مندرج در برنامه آموزش فلسفه به کودکان صورت می گیرد، لازم است که هم در موقعیت های طبیعی و هم در فرصت هایی که طی برنامه های آموزشی طراحی می شوند، تفکر منطقی توسط همه عناصری که درگیر فرآیند آموزش هستند عملا مورد حمایت قرار گیرد.

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: در این صورت است که باورهای علمی جنبه های ایمانی و عاطفی پیدا می کند و کودک ما با مهارت های مربوط به تفکر منطقی که فرا گرفته است ارتباط عاطفی برقرار می کند و با علاقه آنها را به کار می گیرد. این مهارت با حمایت های عملی محیط یعنی والدین و اولیای امور روز به روز عمیق تر می شود.

صفایی مقدم در مورد اینکه برای آنکه فرزندانمان در سنین و موقعیتهای مختلف قدرت نه گفتن داشته باشند چه باید کرد، نیز گفت: "نه" گفتن جنبه مهارتی دارد، به این معنا که در زمره مهارت های تفکر به حساب می آید و البته باید در نظر داشت که این نه گفتن جنبه عاطفی برجسته ای نیز دارد.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم تربیتی یادآور شد: "نه" گفتن منطقی نه تنها مستلزم تشخیص درست موضوع است بلکه همزمان به یک احساس امنیت نیازمند است که کودک را نگران پیامدهای تقابل نظری با بزرگترها نکند، بنابراین در هر شرایطی ، حتی زمانی که کودک مخالف است باید از از او حمایت و احساس امنیت را در او ایجاد کنیم.