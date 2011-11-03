به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی گفت: امروز جامعه کارگری، کارفرمایی، تعاونگران، بازنشستگان، افراد تحت پوشش بهزیستی و بسیاری از اقشار دیگر مخاطبان وزارتخانه جدید (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هستند، گفت: این گستردگی وظایف، تلاش بیشتری را می طلبد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: در فرایند ادغام باید با کوچک سازی به کارآیی دولت کمک کنیم. توسعه فرهنگ کار، تلاش، کارآفرینی، کار گروهی و دیگر زمینه های فرهنگی از دیگر وظایف مهمی است که برعهده وزارتخانه است که باید مدیران نیز به این مهم توجه کنند.

دوستعلی مهم ترین توطئه دشمن را مقابله جدی با پیشرفت های جمهوری اسلامی عنوان کرد و با تاکید بر این که دشمنان تلاش دارند با اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد تردید در بین مردم ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی را مطرح کنند، گفت: با وجود تلاش دشمنان طرح های آنان شکست خورده و نمونه بارز آن شکست تحریم ها است.

وی جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم، تحقق ایده مردم سالاری دینی، دستیابی به علوم و فنون پیشرفته و هدفمندی یارانه ها را از اقدامات مهم نظام در سال های گذشته عنوان کرد و افزود: این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت ممتازی قرار داده است.