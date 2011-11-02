نشست گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر اعظم(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و چهارمین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام علی اسدی، محمدحسین حقیقی، حسن اسکندری در دفتر دانشنامه برگزار شد.



در این جلسات به بررسی محتوایی مقاله "ابوحنیفه" تألیف جناب حجت الاسلام علی اسدی در دستور کار قرار گرفت.



این مقاله درباره ابوحنیفه، نعمان بن ثابت، فقیه و متکلم نامدار کوفه، یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت، بنیانگذار مذهب حنفی و ملقب به امام اعظم و سراج الائمه است. پیروان وی را حنفی گویند. اغلب اصلیت او را از کابل و جد وی را از موالی و ایرانی دانسته اند.

ابوحنیفه در سال 80 هجری قمری در شهر کوفه متولد و اواخر عمر به سبب نپذیرفتن منصب قضاوت از سوی منصور دوانیقی، خلیفه وقت عباسی، به دستور او زندانی و شکنجه شد. او سرانجام در سال 150 هجری در زندان بر اثر مسمومیت یا ضربات شلاق درگذشت و در بغداد به خاک سپرده شد.

اعضاء شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی مقاله، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند و مقرر شد اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.

