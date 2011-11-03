دکتر عین الله خادمی در مورد اینکه سالهاست اخلاق کانت تنها اخلاق مورد تأیید و اشاره متفکران ما است آیا در بین متفکران ایران کسی که نگاه بهتری به اخلاق داشته باشد وجود ندارد، به خبرنگار مهر گفت: علت اینکه فلسفه اخلاق کانت بیشتر مورد توجه استادان ما قرار دارد برای این است که در میان فلسفه‎های اخلاق متعدد و نظامهای اخلاقی گوناگون که در میان فیلسوفان غربی وجود دارد شاید تنها فردی که روی "نیت" در نظام اخلاق تکیه کرده کانت است که مورد تأیید معلمان اخلاق اسلامی است.

وی افزود: نباید زیاد روی این مسئله حساس باشیم، البته باید توجه داشت تدریس فلسفه اخلاق کانت به معنای تأیید کامل کانت نیست . اینکار در واقع نوعی داد و ستد فرهنگی است و این هم اشکالی ندارد ولی اگر مرعوب نظریه‏های غربی بشویم این اشکال دارد .

استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در مورد اینکه تا چه زمانی باید بر نظریه‏های غربی تکیه کرد نیز گفت: البته همیشه تولیدات جدید قابل تقدیر است اگر بتوانیم تولیدات فکری جدید داشته و بر اساس آنها حرفهای جدی‏تری برای گفتن داشته باشیم این جای بسیار خوشبختی است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه آیا وقت آن نرسیده است که به دنبال نظریه‏ها و آرا و تفکرات ناب ایرانی برای بررسیها باشیم گفت: انشاءالله که وقت آن رسیده باشد اما از این جهت نواقص و کم‌کاریهایی داریم .