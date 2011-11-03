در گفتگو با مهر عنوان شد:‌ نگارش تفسیر ساده به تخصص نیاز دارد/رفع نیازهای روز با تفاسیر کاربردی

حجت الاسلام جعفری نیا: تفسیر قرآن کاری تخصصی است

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا مفسر و قرآن پژوه در مورد امکان ارائه تفسیرهای کاربردی از قرآن برای بهره برداری عمومی گفت: برای اشاعه تفسیر قرآن باید همان روش خود قرآن را در پیش گرفت چون فقط کاربردی کردن نمی تواند جامعه را با معارف قرآن آشنا کند برنامه های کاربردی و تعالیم اخلاقی زیرساختهای خود را دارد که همان معارف عقلانی قرآن است.

وی با بیان اینکه ارائه برنامه های کاربردی قرآن منهای پشتوانه آن که معارف عقلی است، چندان مفید نیست، افزود: نمی گویم مفید نیست بلکه معتقدم نتیجه مورد نظر را نخواهیم گرفت اما اگر این برنامه های کاربردی با معارف عقلی قرآن و زمینه های فکری که قرآن ایجاد کرده همراه باشد، تأثیرگذاری آن دوچندان است.

حجت الاسلام جعفری نیا با تأکید براینکه تفسیر قرآن یک کار تخصصی است و یک رمان نیست که عموم جامعه به آن اقبال نشان دهند، تأکید کرد: تفسیر قرآن یک کار تخصصی است حتی اگر آن را هم ساده کنند- که برخی این کار را کردند- چون قرآن دارای معارف بلندی است که نمی توان آنقدر آن را ساده کرد که همه فهم باشد؛ وقتی چیزی تخصصی است یک عده نمی توانند از همه آن استفاده کنند اگرچه از برخی مطالب آن بهره می برند اما به هر حال اقبال عمومی نسبت به کارهای تخصصی کم است چون از فهم آنان فراتر است.



حجت الاسلام علوی مهر: رفع نیازهای مردم با کاربردی کردن تفاسیر قرآن/ پیامهای قرآنی عرضه شوند

حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی نیز در گفتگو با مهر گفت: یک نگاه در کاربردی کردن تفاسیر قرآن این است که آنچه مردم با آیات و مضامین قرآن سروکار دارند را بررسی کنیم و یک جنبه نیازمندیهای مردم است که قرآن و تفسیر می تواند پاسخگوی نیازهایشان باشد که قلمرو این نیازمندیها در موضوعات قرآن اعم از مباحث عقیدتی، اخلاقی و مباحث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بسیار گسترده است و نیاز به کارهای جدی و مختلف دارد.



وی با بیان اینکه خوشبختانه تا یک حدی در مأنوس کردن مردم با قرآن موفق بودیم و کارهای خوبی انجام گرفته اما در مورد رفع نیازهای مردم با تفاسیر قرآن لازم است کارگروهها و مراکز علمی مثل حوزه ها و دانشگاهها در زمینه های مختلف معارفی، اخلاقی اعم از علوم انسانی، علوم تجربی و... نیازسنجی کنند و پیامهای قرآنی را که برای زندگی مردم مفید است جدا جدا با توجه به نیازهای مخاطبین عرضه کنند.

حجت الاسلام اسکندرلو: قرآن باید موضوعی تفسیر شود/ تشکیل کمیته تخصصی برای تفسیر کاربردی

حجت الاسلام محمدجواد اسکندرلو عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه نیز تأکید کرد: ارائه تفاسیر کاربردی متناسب با نیاز هر گروه جامعه از طریق تفسیر موضوعی میسر است؛ تفسیر موضوعی چه در مقام نگارش، چه گفتار و چه تحقیق و پژوهش باید از طریق متخصص امر صورت گیرد.



حجت الاسلام اسکندرلو پیشنهاد کرد: بهتر است برای دستیابی به تفاسیر کاربردی کمیته ای تشکیل شود و هر موضوعی را به عهده کارشناس فن بگذارند اگر موضوعی مربوط به زنان است؛ در حوزه یا دانشگاه افرادی را انتخاب کنند که در خصوص زنان کار کرده و از معارف اسلام و قرآن نیز بهره مند هستند و یا اگر مباحث حقوقی است این موضوع را به عهده یک روحانی که هم درس فقه خوانده و هم دکتری حقوق دارد بگذارند.