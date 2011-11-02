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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

سردار جاهد:

کتابخانه های سیار در زاهدان راه اندازی می شود

کتابخانه های سیار در زاهدان راه اندازی می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: به زودی کتابخانه های سیار در زاهدان راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد ظهر چهارشنبه در جلسه ای با مسئولان سازمان اتوبوسرانی، با تاکید بر راه اندازی کتابخانه سیار در زاهدان، اظهار داشت: با واگذاری اتوبوسهای اسقاطی از ناحیه سازمان اتوبوسرانی زاهدان، سپاه آمادگی دارد این اتوبوسها را تجهیز و تبدیل به کتابخانه های سیار کند.

وی گفت: این کتابخانه های سیار در مراکز آموزش و پرورش، دبستان، راهنمایی و دبیرستان با بهترین کتابهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دفاع مقدس آماده بهره برداری خواهد بود.

وی افزود: بی شک وجود کتابخانه های سیار در ترویج فرهنگ کتاب خوانی مثمر ثمر خواهد بود.

کد مطلب 1450834

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