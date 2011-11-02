"عطر سیب" در صدای مرکز یزد تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عطر سیب برنامه ای رادیویی که به فعالیتهای حوزه بهزیستی و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات این سازمان به مخاطبان خود می پردازد.

از آیتمهای این برنامه می توان به اخبار بهزیستی که در مورد مسائل روز بهزیستی و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان با این سازمان است از قبیل مهد کودکها، معلولیت، سالمندان و ناشنوایان و ... اشاره کرد.

"بحث کارشناسی" که با حضور یک کارشناس در مورد هر بحث برنامه به مخاطبان اطلاع رسانی می کند نیز از دیگر آیتم های این برنامه است.

"پیامهای هشدار دهنده" نیز که با توجه به هر موضوع پیامهایی به خانواده ها ارائه می دهد، آیتم دیگری از برنامه عطر سیب است.

عطر سیب به تهیه کنندگی نسرین وافی و اجرای ناهید فرجی از این پس روزهای پنجشنبه ساعت 12 و 30 دقیقه صدای مرکز یزد پخش می شود.