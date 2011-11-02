  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

توسط مقامات لیبی/

کمیته ویژه پیگیری سرنوشت امام صدر در لیبی تشکیل شد

کمیته ویژه پیگیری سرنوشت امام صدر در لیبی تشکیل شد

منابع آگاه ساعتی پیش از تشکیل کمیته قضایی امنیتی توسط مقامات لیبی برای پیگیری مسئله ناپدیدشدن امام موسی صدر و دو همراهش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی NBN لبنان امروز در خبری کوتاه اعلام کرد: مقامات لیبی کمیته ای قضایی امنیتی در زمینه پیگیری سرنوشت امام موسی صدر و دو همراهش تشکیل دادند.

با وجود اینکه روزها از سقوط رژیم قذافی می گذرد، اما تحولی در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر ایجاد نشده که این مسئله نگرانی هایی را در پی داشته است.

امام موسی صدر و همراهانش  که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور ۱۳۵۷ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این مرجع عالیقدر شیعیان مطرح شده است.

کد مطلب 1450836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها