کمیته ویژه پیگیری سرنوشت امام صدر در لیبی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی NBN لبنان امروز در خبری کوتاه اعلام کرد: مقامات لیبی کمیته ای قضایی امنیتی در زمینه پیگیری سرنوشت امام موسی صدر و دو همراهش تشکیل دادند.

با وجود اینکه روزها از سقوط رژیم قذافی می گذرد، اما تحولی در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر ایجاد نشده که این مسئله نگرانی هایی را در پی داشته است.

امام موسی صدر و همراهانش که در سفری رسمی به دعوت معمر قذافی در لیبی حضور داشتند در روز ۹ شهریور ۱۳۵۷ناپدید شدند و از آن زمان تاکنون گزارشهای متعددی درباره شهادت و حیات این مرجع عالیقدر شیعیان مطرح شده است.