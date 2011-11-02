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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

در شورای کتاب کودک/

کارگاه‌های «علم، جزیی از فرهنگ بشری» برگزار می‌شود

کارگاه‌های «علم، جزیی از فرهنگ بشری» برگزار می‌شود

4 کارگاه با موضوع «علم، جزیی از فرهنگ بشری» به همت بخش فرهنگنامه شورای کتاب کودک و با حضور منصور وصالی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فرهنگنامه شورای کتاب کودک کارگاه «علم، جزیی از فرهنگ بشری» را با حضور منصور وصالی، عضو گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی و سرپرست گروه اخترشناسی «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» برگزار می‌کند.

این کارگاه در روزهای سه‌شنبه 17 آبان و 8 ، 22 و 29 آذرماه در محل کتابخانه تحقیقاتی شورا برگزار می‌شود.

شرکت در این کارگاه‌ها با ثبت‌نام میسر است و علاقمندان به شرکت در کارگاه می‌توانند تا شنبه 14 آبان نسبت به ثبت‌نام خود از طریق دفتر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اقدام کنند.

شورای کتاب کودک واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 31، میزبان این کارگاه‌ها خواهد بود.

کد مطلب 1450837

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