به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فرهنگنامه شورای کتاب کودک کارگاه «علم، جزیی از فرهنگ بشری» را با حضور منصور وصالی، عضو گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی و سرپرست گروه اخترشناسی «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» برگزار می‌کند.

این کارگاه در روزهای سه‌شنبه 17 آبان و 8 ، 22 و 29 آذرماه در محل کتابخانه تحقیقاتی شورا برگزار می‌شود.

شرکت در این کارگاه‌ها با ثبت‌نام میسر است و علاقمندان به شرکت در کارگاه می‌توانند تا شنبه 14 آبان نسبت به ثبت‌نام خود از طریق دفتر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اقدام کنند.

شورای کتاب کودک واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 31، میزبان این کارگاه‌ها خواهد بود.