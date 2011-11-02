40 دوره تربیت معلم قرآن کریم در استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای کارشناسان امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان تهران صبح امروز چهارشنبه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، رئیس اداره امور قرآنی ، کارشناسان امور قرآنی دفتر استان و ادارات تابعه، معاون نظارت بر چاپ و نشر قران سازمان دارالقران الکریم برگزار شد و مصوباتی در پی داشت.

در این جلسه طرحها و فعالیتهای قرآنی انجام شده از سوی ادارات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در نیمه اول سال 90 مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین طرحهای اجرایی نیمه دوم سال نیز شامل کرسیهای تلاوت، نور الهدی، دوره های آموزش عمومی و تخصصی به ادارات تابعه ابلاغ و تعداد سهمیه هر اداره مشخص شد.

در این جلسه مقرر شد در شش ماهه دوم سال جاری تعداد 40 دوره تربیت معلم قرآن کریم اعم از روخوانی، روانخوانی و پیش دبستانی برگزار شود.

گزارش عملکرد 10 ساله واحد های قرآنی ادارات نیز بر اساس فرمهای توزیع شده بین کارشناس تکمیل و این گزارش در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

در این جلسه همچنین درباره نحوه فعالیت مؤسسات قرآنی دارای مجوز فعالیت موقت و تبدیل آن به مجوز دائم تبادل نظر و در خصوص مؤسساتی که فعالیت آنان دارای کیفیت مطلوب نبوده، تا شش ماه دیگر برای ارتقای فعالیتهای قرآنی به آنان مهلت داده شد.