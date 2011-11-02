522 پروژه عمرانی توسط پیمانکاران بومی مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر چهارشنبه در چهارمین نشست توانمندسازی پیمانکاران بومی مازندران در باشگاه برق ساری اظهار داشت: پیمانکاران و مشاوران استان به لحاظ انفرادی عملکرد بسیار خوبی داشته اما در بحث گروهی نتوانسته انتظارت استان را برآورده سازند و شرکت پیمانکاری باید آموزش و تمرین کارگروهی را در دستور کار خود قرار دهد.
وی اظهار داشت: هم اکنون 522 پروژه عمرانی توسط پیمانکاران بومی مازندران در حال اجرا بوده که 23 درصد اعتبارات عمرانی استان متعلق به پیمانکاران بومی است.
معاون عمرانی استاندار مازندران بیان داشت: هم اکنون تعداد سه هزار و 482 پیمانکار بومی رتبه دار در استان داریم که تنها سه شرکت در رتبه دو و یک هستند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی استان باید 100 درصد حجم ریالی پروژه های عمرانی و فنی مهندسان مازندران را به پیمانکاران و بومی استان اختصاص دهند.
هاشمی گفت: مشاوران و پیمانکاران بومی استان، جرات اجرای کارهای بزرگ را دارند بنابراین مدیران مازنی باید اجرای پروژه های عمرانی را به عهده پیمانکاران بومی بگذارند.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
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