11مسابقه کتابخوانی در استان قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فریدونی در جلسه‌ای که با حضور رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قم در راستای بررسی سند نهضت مطالعه مفید و برنامه‌های هفته کتاب تشکیل شد، به تشریح برنامه‌های سند نهضت مطالعه مفید پرداخت و اظهار داشت: این سند به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی کشور جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و به دبیری نهاد کتابخانه‌ها در قالب کمیته‌های ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود.



وی در ادامه در خصوص برنامه‌های هفته کتاب در استان بیان داشت: در سال گذشته ۱۷ دستگاه فرهنگی برنامه‌های جامعی با یکدیگر انجام دادند و امسال نیز با توجه به بیانات مقام معظم رهبری اجرای برنامه‌های کتاب با حساسیت بیشتری اجرا می‌شود.



فریدونی همچنین به ارائه عملکرد فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان در شش ماه نخست امسال اشاره و تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ مسابقه کتابخوانی با بیش از ۲۰۰ هزار شرکت کننده و ۴۲۵ نفر برنده در استان برگزار شده است.



وی در ادامه بیان داشت: همچنین در این مدت پروژه‌های ساخت کتابخانه در شهرک فاطمیه و نوبهار قم نیز ۴۰ درصد رشد فیزیکی داشته است.



در مقایسه با سال گذشته، تعداد کتابخانه‌های قم ۴۷ درصد رشد داشته است



مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان قم ادامه داد: شاخص‌های کتابخانه‌ها در شش ماهه اول سال جاری رشد قابل توجه‌ای نسبت به شش ماهه اول سال ۸۹ داشته است به نحوی که تعداد کتابخانه‌ها ۴۷ درصد، امانت کتاب ۵۴ درصد، تعداد اعضا ۳۱ درصد و تعداد نسخه کتاب ۲۸ درصد رشد داشته است.



در ادامه این جلسه رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قم نیز با اشاره به سند نهضت مطالعه مفید در کشور و تشکیل کمیته استانی این سند در قم، اظهار داشت: این سند در راستای ترویج مطالعه مفید و به تبع آن ترویج فهم و دانش در جامعه است.



سند نهضت مطالعه مفید در استان قم باید یک دبیرخانه داشته باشد



عبدالسعید حقیقی مقدم یادآور شد: جهت جلوگیری از موازی کاری و با توجه به شرایط ویژه استان قم و تک شهرستانی بودن آن، این سند می‌بایست در یک کمیته اجرا شده و یک دبیرخانه داشته باشد.



فرماندار قم در ادامه با اشاره به برپایی برنامه‌های هفته کتاب در استان تاکید کرد: از ظرفیت عظیم شهرداری و صدا و سیما در راستای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های هفته کتاب استفاده شود.