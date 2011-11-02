به گزارش خبرگزاری مهر، ابتدا 138 کودک برای داوری آثار جشنواره ثبتنام کردند که از میان آنها 68 نفر برای کار داوری انتخاب شدند. در مرحله بعد آنها با شرکت در کلاسهای آموزشی، مقدمات و اصول داوری و چیستی نمایش را فرا گرفتند. شرکت در جلسه مباحثه و مناظره، تمرین شنیدن نظرات مخالف، داشتن رقابت سالم در عرصه کاری موارد کوچکی از پیامها و آموزشیهای مستقیم و غیر مستقیم موجود در این کلاسها بود.
در مرحله آخر انتخاب، 12 داور تئاتر از میان 68 دانشآموخته برگزیده شدند. منتخبان به عنوان نماینده هزاران کودک و نوجوان، لباس داوری را بر تن کرده و کار خطیر قضاوت را طی پنج روز جشنواره عهدهدار میشوند.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان 15 تا 20 آبانماه با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و دبیری شهرام کرمی برگزار میشود.
کودکان داوری نمایشهای هجدهمین جشنواره بینالمللی کودک و نوجوان را بر عهده میگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابتدا 138 کودک برای داوری آثار جشنواره ثبتنام کردند که از میان آنها 68 نفر برای کار داوری انتخاب شدند. در مرحله بعد آنها با شرکت در کلاسهای آموزشی، مقدمات و اصول داوری و چیستی نمایش را فرا گرفتند. شرکت در جلسه مباحثه و مناظره، تمرین شنیدن نظرات مخالف، داشتن رقابت سالم در عرصه کاری موارد کوچکی از پیامها و آموزشیهای مستقیم و غیر مستقیم موجود در این کلاسها بود.
نظر شما