129 هزار خانوار در قزوین سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادری عصر چهارشنبه در جریان بازدید از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان قزوین با بیان اینکه تاکنون حدود یک سوم از خانوارهای استان مورد سرشماری قرار گرفته اند گفت: خانوارها برای انجام درست و صحیح سرشماری لازم است با ماموران این امر همکاری های لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اطلاعات مورد نیاز ماموران سرشماری اظهارداشت: ماموران سرشماری زمان مراجعه به درب منازل اطلاعات مختلفی را ثبت می کنند که مهمترین آنها شماره ملی افراد است.

معاون برنامه ریزی استاندار قزوین تصریح کرد: به همین منظور برای جلوگیری از خطاهای احتمالی خانوارها در زمان مراجعه ماموران آمارگیر علاوه بر شناسنامه افراد خانوار، کارت ملی خود را نیز به همراه داشته باشند.

وی در ادامه به شرایط جوی حاکم بر استان قزوین طی روزهای گذشته اشاره و بیان کرد: این شرایط باعث شد تا مشکلاتی برای ماموران سرشماری ایجاد شود.

نادری با بیان اینکه استان قزوین در اجرای سرشماری نسبت به سایر استان های کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است گفت: در پشتیبانی از سرشماری نیز حمایت های لازم صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان نظارت بر اجرای سرشماری را مورد تاکید قرار داد.