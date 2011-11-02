13 آبان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر چهارشنبه در دیدار با فرماندهان بسیج دانش آموزی یزد با تاکید بر نقش مهم بسیج دانش آموزی در تمام عرصه ها اظهار داشت: بسیج دانش آموزی باید با برنامه های مدون و ایجاد پایگاه های علمی زمینه های ارتقای توان علمی و اجتماعی دانش آموزان را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث پیشرو در آینده نزدیک انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است، افزود: باید همه شرایط و امکانات لازم برای برگزاری انتخابات با شکوه فراهم شود.

سیفی همچنین با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه و حرکتهای مردمی در کشورهای اروپایی و حتی آمریکایی علیه نظام سرمایه داری گفت: دشمن سر منشاء این حرکت ها را انقلاب اسلامی ایران می داند و به همین دلیل نظام سلطه از ایران عصبانی است و به دنبال آن است که از هر موقعیتی با استفاده از نیروهای فریب خورده داخل استفاده کند به همین دلیل روشنگری اعضای بسیج دانش آموزی بسیار مهم است.

وی با گرامیداشت 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از همه مردم دعوت کرد تا با حضور خود در راهپیمایی این روز بار دیگر انزجار و خشم خود را از آمریکا و هم پیمانانش به گوش جهانیان برسانند.

سیفی با بیان اینکه یوم الله 13 آبان روز مبارزه با استکبار و سالروز سه رویداد مهم و نقطه عطفی در تاریخ شکوهمند اسلامی ایران است گفت: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال 42، شهادت جمعی از دانش آموزان انقلابی به دست مزدوران رژیم طاغوت در سال 57 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال 58 هر کدام بیانگر حضور استکبار جهانی در مداخلات و توطئه علیه ایران است.

فرماندار یزد با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان از جمله بیداری اسلامی و خیزشهای ملتهای آزاده مسلمان علیه نظام های دیکتاتور خود و قیام مردم علیه حاکمان نظام سلطه و آمریکا بیان داشت: راهپیمایی روز 13 آبان بهترین فرصت است تا مردم همیشه در صحنه ایران بار دیگر حمایت خود را از آزادگان و استقلال طلبان و همچنین انزجار و خشم خود را از سردمداران نظام سلطه به جهانیان اعلام کنند.

فرمانده سپاه ناحیه یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: هفته بسیج دانش آموزی با شعار بسیج دانش آموزی، تجلی ایمان، دانایی و ولایت مداری نامگذاری شده است.

محمد شبانی تجدید میثاق با شهدا، تشکیل حلقه های معرفتی و طرح صالحین را از برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در یزد برشمرد.