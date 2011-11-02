به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام داود رجبی‌نیا با اشاره به ضرورت ایجاد ارتباط میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده علم در حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: برای ایجاد این ارتباط، فعالیت‌ها باید مبتنی بر نیازهایی که خاستگاه آن جامعه و مدارس علمیه خواهران هستند، باشد.

وی با بیان اینکه معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برای دستیابی به این هدف، نظرسنجی از کتابخانه‌های مدارس علمیه خواهران را مطرح کرده است، اضافه کرد: در مرحله اول این نظرسنجی 47 عنوان منبع مکتوب و دیجیتال به مدارس علمیه خواهران معرفی شد تا هرکدام درخواست خود را برای تهیه هر یک از این کتب اعلام کنند.

مدیر پشتیبانی پژوهشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران مرحله دوم این نظرسنجی را مربوط به 815 عنوان کتاب ذکر کرد و ادامه داد: در این نظرسنجی‌ها، کتابخانه‌های مدارس علمیه خواهران می‌توانند کتبی که علاوه بر این کتب مدنظر دارند را اعلام کنند تا به لیست نظرسنجی اضافه شود و به تمام مدارس علمیه اعلام شود.

وی گفت: کتب اعلام‌شده از سوی مدارس علمیه در مرحله اول نظرسنجی برای آنان ارسال و اطلاعات کتب مدنظر آنان در مرحله دوم نیز جمع‌آوری شده است.

حجت‌الاسلام رجبی‌نیا یادآور شد: مرحله سوم نظر سنجی منابع کتابخانه‌ای مدارس علمیه خواهران بر اساس چهار قالب شامل آخرین نرم‌افزارهای علمی پژوهشی، نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی، کتاب‌های جدید مدنظر معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و منابعی که خود کتابخانه‌ها مدنظر دارند اجرا می‌شود.