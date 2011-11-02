۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

پرهام خانلری:

وضعیت کریمی هفته آینده مشخص می‌شود/ استراحت چهار هفته‌ای برای حیدری

پزشک تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به اینکه شرایط علی کریمی برای حضور در دیدار با بحرین سه‌شنبه هفته آینده معلوم می‌شود، گفت: وضعیت نهایی محمد قاضی و پژمان نوری بعد از گرفتن عکس از ناحیه آسیب دیده آنها مشخص می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام خانلری در حاشیه تمرین عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد آخرین وضعیت مصدومان این تیم گفت: پیش از آغاز اردو خسرو حیدری، علی کریمی، محمد قاضی و پژمان نوری با کشیدگی‌های مختلف عضله مواجه شده بودند که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، کشیدگی شدید عضله خسرو حیدری برای‌مان مسجل شد و به این بازیکن چهار هفته استراحت دادیم تا بتواند روند درمانی‌اش را به خوبی پیگیری کند.

وی در مورد مصدومیت علی کریمی اظهار داشت: ما در هر مرحله درمانی بازیکنان از جمله علی کریمی، از آنها تست آمادگی جسمانی می‌گیریم، بطوری که این تست‌ها هر چهار روز یکبار انجام شده و روند درمان پلکانی آنها بررسی می‌شود. در این شرایط وضعیت علی کریمی، محمد قاضی و پژمان نوری هفته آینده مشخص خواهد شد.

پزشک تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: کی‌روش سرمربی تیم ملی سطح آمادگی این بازیکنان را برای استفاده در مسابقات پیش رو در نظر می‌گیرد، به همین دلیل و با توجه به احتمال نرسیدن این بازیکنان، نفرات دیگر جایگزین آنها شده‌اند.

خانلری در پایان گفت: روز یکشنبه هفته آینده وضعیت نهایی محمد قاضی و پژمان نوری بعد از گرفتن عکس از ناحیه آسیب دیده آنها مشخص می‌شود و شرایط علی کریمی برای حضور در دیدار با بحرین سه‌شنبه هفته آینده معلوم خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای 20 و 24 آبان‌ماه در منامه و جاکارتا به ترتیب با تیم‌های ملی بحرین و اندونزی دیدار خواهد کرد. تیم ملی کشورمان هم اکنون با کسب هفت امتیاز از سه بازی در صدر جدول گروه E این رقابت‌ها قرار دارد.

