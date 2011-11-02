به گزارش خبرنگار مهر، پرهام خانلری در حاشیه تمرین عصر چهارشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد آخرین وضعیت مصدومان این تیم گفت: پیش از آغاز اردو خسرو حیدری، علی کریمی، محمد قاضی و پژمان نوری با کشیدگیهای مختلف عضله مواجه شده بودند که با توجه به بررسیهای صورت گرفته، کشیدگی شدید عضله خسرو حیدری برایمان مسجل شد و به این بازیکن چهار هفته استراحت دادیم تا بتواند روند درمانیاش را به خوبی پیگیری کند.
وی در مورد مصدومیت علی کریمی اظهار داشت: ما در هر مرحله درمانی بازیکنان از جمله علی کریمی، از آنها تست آمادگی جسمانی میگیریم، بطوری که این تستها هر چهار روز یکبار انجام شده و روند درمان پلکانی آنها بررسی میشود. در این شرایط وضعیت علی کریمی، محمد قاضی و پژمان نوری هفته آینده مشخص خواهد شد.
پزشک تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: کیروش سرمربی تیم ملی سطح آمادگی این بازیکنان را برای استفاده در مسابقات پیش رو در نظر میگیرد، به همین دلیل و با توجه به احتمال نرسیدن این بازیکنان، نفرات دیگر جایگزین آنها شدهاند.
خانلری در پایان گفت: روز یکشنبه هفته آینده وضعیت نهایی محمد قاضی و پژمان نوری بعد از گرفتن عکس از ناحیه آسیب دیده آنها مشخص میشود و شرایط علی کریمی برای حضور در دیدار با بحرین سهشنبه هفته آینده معلوم خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای 20 و 24 آبانماه در منامه و جاکارتا به ترتیب با تیمهای ملی بحرین و اندونزی دیدار خواهد کرد. تیم ملی کشورمان هم اکنون با کسب هفت امتیاز از سه بازی در صدر جدول گروه E این رقابتها قرار دارد.
