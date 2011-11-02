امام راحل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را انقلاب دوم نامیدند

علی هاشمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به نقش مهم حماسه 13 آبان در سرنوشت انقلاب اسلامی گفت: رژیم ستم شاهی با علم به اینکه امام(ره) عامل اصلی روشنگری جامعه شده است، اقدام به تبعید وی به کشور ترکیه کرد.

فرماندار دالاهو تاکید کرد: مردم مومن و انقلابی ایران در واکنش به این عمل مزدوران شاه، ساکت ننشسته و با برپایی تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده در اکثر شهرهای کشور، این عمل رژیم طاغوت را محکوم کردند.

وی افزود: همین تظاهرات میلیونی 13 آبانماه و تظاهرات گسترده مردم خود عاملی شد که نهضت اسلامی مردم ایران وارد مرحله جدیدی شود.

فرماندار دالاهو تاکید کرد: دانشجویان و دانش آموزان که مدتها خاطره تلخ چپاول سرمایه های ملی توسط ایادی استکبار و آمریکا را در ذهن شان داشتند، به تاسی از روحیه اسکتبار ستیزی امام (ره) انقلابی دیگر آفریدند و لانه جاسوسی آمریکا را به تسخیر خود در آوردند و این حرکت تا جایی تاثیرگذار بود که امام تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را انقلاب دوم نامگذاری کردند.

هاشمی نیا گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب این اقدام انقلابی دانشجویان و دانش آموزان را ضربه سنگینی بر پیکر شرق و غرب دانستند.

فرماندار دالاهو با اشاره به اینکه مهمترین و اصلی ترین وظیفه نسل کنونی انقلاب، دفاع از ارزشهای امام و انقلاب است، تاکید کرد: بسیاری از شهدای ما در طول 8 سال دفاع مقدس را همین دانشجویان و دانش آموزان تشکیل دادند که نمونه بازر این شهدا، شهید "حسین فهمیده" می باشد.

وی گفت: دانش آموزان بسیجی در دفاع مقدس نقش بسیار ارزشمندی ایفا کردند، تا جایی که دانش آموزان مبارزه دیروز، امروز در سنگر خدمت و با داشتن همان تفکر بسیجی و انقلابی،‌ مشغول انجام وظیفه هستند.

رئیس شورای تامین شهرستان دالاهو تاکید کرد:‌ نام شهید فهمیده همیشه زنده است و امام راحل، روز دانش آموز را به نام این شهید بزرگوار نامگذاری کرده اند تا یاد شهدای دانش آموز و دانشجو برای همیشه تاریخ زنده بماند.

هاشمی با اشاره به نقش کنونی دانش آموزان و دانشجویان در جنبش نرم افزاری و علمی در سطح کشور، تصریح کرد:‌ چشم همه دنیا به پیشرفت های حال حاضر ممکلت ایران توسط دانش آموزان و دانشجویان این مرز و بوم است.

وی افزود: نقش دانشجویان و دانش آموزان و الگو گرفتن از شهید فهمیده علاوه بر دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای بلند امام، در صحنه فرهنگی نیز بایستی، اسلام عزیز را به دورترین نقاط جهان صادر کنند، همان طوری که موج بیداری اسلامی دنیا را فرا گرفته و از مرزهای کشورهای اسلامی فراتر رفته است که این خود از برکات و دستاوردهای نظام مقدس جهموری اسلامی است.

هاشمی در پایان با اشاره به اذعان دشمنان به تاثیر انقلاب ایران بر خاورمیانه و منطقه، گفت:‌ موج بیداری در کشورهای عربی به تاسی به آزادیخواهی ملت ایران، روز به روز در حال گسترش به کشورهای اروپایی است که بی شک این موج در آینده ای نزدیک بسیاری از مردم اروپا را بیدار خواهد کرد.