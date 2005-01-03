پلمپ21 شركت انبوه ساز در كرج // اراضي كشاورزي را از چنگ زمين خواران نجات داديم

شفيعي خورشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري " مهر" در خصوص تخلفات انبوه سازان كرج گفت: براي كليه شركتهاي انبوه ساز فعال در كرج پرونده تشكيل داده ايم تا تخلفات آنها را بررسي كنيم كه در حين بررسي 21 شركت متخلف شناخته شدند.

دادستان عمومي و انقلاب كرج افزود: شركتهايي نظير "شفق ماهدشت"، "نگين غرب" ، "جوان ميهن" ، "بهشت گستر"، "خانه سازان پرتو" ، "نگين سازان آسايش" ،" ره آوران خانه ساز" ، "سنگرسازان بي سنگر" و" نگين مهرشهر" كه در سطح كرج فعاليت دارند متخلف هستند و حق هيچگونه فعاليت بخصوص تبليغات را ندارند.

وي خاطرنشان كرد: همچنين شركت تعاوني "كندر" كرج نيز با تعداد دو هزار و 200 شاكي متخلف شناخته شده و براي مسوولان اين شركت قرار مجرميت صادر شده است.

دادستان عمومي و انقلاب كرج در مورد شركت شفق و تخلفات گسترده اين شركت تصريح كرد: شركت شفق كاربري 40 هكتار زمين كشاورزي را تغيير داده بود تا در قسمتي از آن انبوه سازي و در بخشي ديگر ويلاسازي نمايد. ضمن اينكه شركت "سنگرسازان بي سنگر" اراضي كشاورزي متعلق به ورزات جهاد كشاورزي در منطقه ماهدشت را تصرف كرده بود كه جلوي فعاليت اين شركت نيز گرفته شد.

شفيعي در مورد مكان عمده فعاليت انبوه سازان اذعان داشت: بيشترين فعاليت اين شركت ها در منطقه فرديس كرج بوده است كه به عنوان نمونه شركت نگين 40 ميليارد ريال از مردم وجه نقد دريافت كرده بود.

وي درمورد انتساب برخي انبوه سازان به مقامات لشكري و كشوري گفت: بناي كار ما مبتني بر محتويات پرونده است و كسي به صرف انتساب به مسوولان بري از جرم نيست.

دادستان كرج يادآور شد: دستور پلمپ اكثر اين شركتها صادر شده و فقط پرونده شركت نگين مهرشهر در حال بررسي بيشتر است.

شفيعي خورشيدي در رابطه با تشكيل شوراي ماده 18 قانون آموزش و پرورش در كرج عنوان كرد: طبق اين قانون هر شركت انبوه ساز كه بيش از 200 واحد مسكوني بسازد موظف به تامين فضاي آموزشي يا جبران خسارت در اين زمينه است كه ما شهرداري هاي شهرستان را موظف كرده ايم به طور جدي بر رعايت اين مساله نظرت داشته باشند.

دادستان كرج در پايان به شهروندان كرجي هشدار داد نسبت به خريد واحدهاي مسكوني كه شركت سازنده آنها پروانه فعاليت ، پروانه ساخت و ساز و يا اسناد مالكيت ندارد كاملا هوشيار باشند و قبل از پرداخت هرگونه وجهي از مشاورين املاك و يا مراجع قانوني شهر استعلام كنند.