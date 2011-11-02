حامد احمدی بازرس خانه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه برگزار شده توسط 6 نفر از اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در این جلسه فاقد وجاهت قانونی است.

وی با بیان اینکه 6 نفر به حکم اکثریت بودن، نمی‌توانند هر زمان که دوست داشتند دور همدیگر جمع و برای خانه مطبوعات ایران تصمیم‌گیری کنند، تاکید کرد: مطابق با اساسنامه، هر تصمیمی که در هیئت مدیره اتخاذ شود می‌بایست در دستور جلسه قرار گیرد و بر همین اساس حداقل 10 روز قبل از برگزاری جلسه، لازم بود دستور جلسه به اعضای هیئت مدیره ابلاغ می‌شد.

بازرس خانه مطبوعات ایران افزود: اما مدیرعامل خانه با ارسال پیامکی و آن هم بدون بیان مکان و هر گونه دستور جلسه از برخی اعضا هیئت مدیره دعوت و در پی آن تصمیماتی نسبت به تغییر در هیئت مدیره خانه اتخاذ شد که این تصمیمات بنا به نص صریح اساسنامه خانه مطبوعات ایران فاقد وجاهت قانونی است. این درحالی است که 5 نفر از اعضای هیئت مدیره در جلسه حضور نداشتند و برخی از آنها اصلاً دعوت نشده بودند.

دیگر بازرس خانه مطبوعات سکوتش را بشکند

وی با بیان اینکه تنها راه برون‌رفت خانه مطبوعات ایران از وضعیت فعلی برگزاری مجمع عمومی‌است، گفت: متأسفانه، دیگر بازرس خانه مطبوعات ایران به دلیل دلایلی که باید در مجمع عمومی پاسخگوی آن باشد نسبت به تمامی کوتاهی‌ها و رفتارهای خلاف قانون هیئت رئیسه سکوت کرده و این سکوت ضربات جبران‌ناپذیری را به بدنه خانه مطبوعات وارد کرده است.

این مقام مسئول در خانه مطبوعات با درخواست از دیگر بازرس خانه مطبوعات ایران برای شکستن سکوتش گفت: امیدوارم آقای جعفرزاده به‌عنوان یکی از بازرسان خانه مطبوعات ایران با نگاهی منطقی به تمامی رفتارها، کوتاهی‌ها و رکود علنی خانه مطبوعات ایران با درخواست اینجانب به عنوان دیگر بازرس در جهت برگزاری جلسه فوق‌العاده خانه مطبوعات ایران موافقت کند تا هر چه سریعتر این مجموعه صنفی از بحران به وجود آمده خارج شود.

احمدی با بیان اینکه تمامی اعضای خانه مطبوعات ایران براساس سوابقی که دارند متعهد به نظام و ارزش‌‌ها هستند، عنوان کرد: متأسفانه برخی از اعضا و در رأس آن برخی از اعضای هیئت رئیسه محترم بدون داشتن مجوز قانونی از هیئت مدیره با صدور برخی بیانیه‌ها در جستجوی مطامع سیاسی و کسب منصب‌های دولتی هستند که این مهم نیاز به واکاوی و واکنش جدی دارد.

برخی‌ها وعده مدیر کلی ارشاد یک استان را گرفته‌اند

بازرس خانه مطبوعات ایران با بیان اینکه امیدواریم پشت هر بیانیه و مطلبی که توسط این افراد صادر می‌شود اعتقادات الهی وجود داشته باشد، گفت: اینکه مثلاً به فردی قول داده شده است که مدیرکل اداره ارشاد یکی از استان‌های کشور شود و بعد از آن با استفاده نام خانه مطبوعات ایران برای وزیر ارشاد نامه می‌فرستد تا بتواند در لابلای سطور این نامه یکسری مباحث ارزشی را بگنجاند و در نهایت به آقای وزیر منتقل کند که مثلاً به عنوان صادرکننده نامه طرفدار ارزش‌هاست، امری دور از رفتار اسلامی و انسانی است؛ چراکه پاسخ به ارزش‌ها در رفتار افراد نهفته است و هرکسی که عملش برخلاف گفتارش باشد، مسلماً انسانی ارزشی نیست.

احمدی ادامه داد: باتوجه به برخی سوءاستفاده‌های اینچنینی از جایگاه خانه مطبوعات ایران به هیچ عنوان تا برگزاری مجمع عمومی هر عملی که صورت بگیرد قابل قبول نیست و تشکیل کمیته و انتخاب مشاوران می‌بایست به بعد از برگزاری مجمع عمومی موکول شود چراکه آقایان هیئت رئیسه در طول دو سال گذشته فقط با بازی کلمات به دنبال مقاصد شخصی بودند و هیچ گونه عملی که به موجب آن مطبوعات کشور، منفعتی را کسب کرده باشند صورت نگرفته است.

وی در پایان گفت: به عنوان بازرس خانه مطبوعات ایران به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که با تغییر تاکتیک سیاسی، خانه مطبوعات ایران از اهداف و رسالت‌های قانونی خود خارج شود و در این رابطه می‌بایست اعضای هیئت رئیسه در مجمع عمومی استیضاح شوند.