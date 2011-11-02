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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

مهمانپرست اعلام کرد:

تاریخ اجلاس وزرای ایران–ترکیه و آذربایجان درکمیته کارشناسی مشخص خواهد شد

تاریخ اجلاس وزرای ایران–ترکیه و آذربایجان درکمیته کارشناسی مشخص خواهد شد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تاریخ اجلاس سه جانبه ایران – ترکیه و جمهوری آذربایجان درکمیته کارشناسی مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در خصوص تاریخ برگزاری اجلاس سه جانبه ایران – ترکیه و جمهوری آذربایجان در نخجوان در پاسخ به سوال به خبرنگاری گفت: قرار است قبل از اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه در نخجوان ابتدا کمیته کارشناسی در سطح معاونین وزرای امور خارجه در تهران برگزار شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: وزارت امور خارجه ایران تاریخ پیشنهادی خود را در خصوص برگزاری کمیته کارشناسی سه جانبه به اطلاع مقامات ترکیه و جمهوری آذربایجان رسانده و قرار است در این کمیته تاریخ دقیق برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه سه کشور و دستور کار این اجلاس مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

کد مطلب 1450883

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