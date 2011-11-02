مدارک جدید از صغر سنی بازیکن عراق/ ملاقات حضوری با دبیرکل فیفا

علی کفاشیان در حاشیه سفر به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رابطه به صغر سنی بازیکن تیم ملی عراق در مسابقه تیم های امید دو کشور اعتراض خود را به فیفا اعلام کرده ایم.

وی از کشف مدارک جدیدی در این رابطه و ارائه به فیفا خبر داد و عنوان کرد: این مدارک نیز در راستای روشن شدن موضوع به فیفا ارسال شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکرات تلفنی با دبیر کل فیفا، افزود: در این مذاکرات موارد را به اطلاع دبیر کل فیفا رساندیم و از ایشان نیز خواستیم که زمانی را برای ملاقات حضوری مشخص کنند.

کفاشیان تصریح کرد: قرار بر این شده است که به صورت حضوری شخصا برای انجام مذاکرات در این زمینه و در چند مورد دیگر با دبیر کل فیفا ملاقات داشته باشم.

بنابر این گزارش تیم امید عراق در بازی مقابل ایران از یک بازیکن صغرسنی استفاده کرده و همین مسئله صغر سنی این بار گریبان عراقی‌ها را گرفته است.

البته تیم های امید ایران و عراق در مرحله پلی آف المپیک ۲۰۱۲ در ۲ مسابقه رفت و برگشت به مصاف یکدیگر رفتند که در دیدار رفت ایران به پیروزی یک بر صفر رسید، ‌اما به دلیل استفاده از یک بازیکن ۲ اخطاره ۳ بر صفر بازنده شد و در دیدار برگشت که در روز چهارم تیرماه سالجاری در ورزشگاه آزادی برگزار شد، امید ایران با نتیجه ۲ بر صفر بازنده شد.

طبق مدارک موجود که از سوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در اختیار فیفا قرار گرفته است یک بازیکن عراق دارای صغرسنی است که در صورت محرز شدن منجر به حذف عراق و جایگزین شدن امید ایران خواهد شد.

به این ترتیب همچنان روزنه های امید برای راهیابی تیم ملی امید ایران به المپیک ۲۰۱۲ لندن وجود دارد.