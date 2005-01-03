آخرين تحولات انتخاباتي عراق (15)

خبر 85) انصراف يك حزب كردي از شركت در انتخابات پارلماني كردستان



حزب عمل براي استقلال كردستان به رهبري شوان صديق عثمان تصميم گرفت از انتخابات پارلماني كناره گيري كند اين امر در اعتراض به تصميم هيات عالي اجرايي انتخابات عراق در حذف كلمه " استقلال" از نام اين حزب در ليست نامزدهاي ارائه شده از سو آن گرفته شده است.



اين حزب در نامه رسمي به غازي الياور رئيس جمهور موقت و اياد علاوي نخست وزير موقت وهيات عالي اجرايي انتخابات عراق اعلام كرد: ما عدم مشاركت خود را در انتخابات عراق به خاطر جانبدارانه عمل كردن هيات اجرايي انتخابات عراق اعلام مي كنيم زيرا اين هيات همانند يك هيات سياسي و نه هيات قانوني عمل مي كند و بر ضد مساله كردها فعاليت مي كند.



اين حزب كه براي انتخابات پارلماني در كردستان كه قرار است همزمان با انتخابات مجلس ملي عراق در 30 ‍ژوئن برگزار شود سه نامزد معرفي كرده بود، افزود: هيات عالي از ما خواست نام حزب خود را به علت جدايي طلب بودن آن تغيير دهيم و نام جديدي را براي حزب خود اعلام كنيم.



هيات عالي اجرايي انتخابات عراق تصريح كرده است نام اين حزب به ماهيت جدايي طلبانه اشاره مي كند و مخالف مصوبات و دستورالعمل هاي هيات عالي اجرايي انتخابات است و بايد نام خود را به گونه اي كه موافق اين دستورالعمل ها باشد تغيير دهد.



در انتخابات پارلماني كردستان مردم اين منطقه براي انتخاب 111 نماينده اين مجلس به پاي صندوق هاي اخذ راي مي روند.

حزب عمل براي استقلال كردستان در سال 1993 از حزب كمونيست عراق منفك شد.



خبر 86) حملات آمريكايي ها علت اصلي عدم مشاركت مردم استان سني نشين الانبار



استان الانبار كه اكثريت آن را مردم اهل سنت تشكيل مي دهند كه شاهد سخت ترين درگيري ها ميان مردان مسلح و نظاميان آمريكايي بوده است و اكثر مردم اين استان از حملات مسلحانه عليه آمريكايي ها حمايت مي كنند وانتخابات را تحريم كرده اند.





هم اكنون دفتر هيات عالي اجرايي انتخابات عراق در استان الانبار بسته است ، سعد عبدالعزيزالراوي درباره علت آن مي گويد: دلايل متعددي مردم استان الانبار را به سمت اعلام موضع مخالف انتخابات كشانده است كه معتقدند برگزاري آن به حقوق ساكنان اين استان و به طور كلي اهل سنت زيان خواهد رساند ، حمله نظاميان آمريكايي و گارد ملي به فلوجه و آواره كردن ساكنانش دو ماه پيش از انتخابات باعث شده است كه شركت ساكنان اين استان در انتخابات غير ممكن باشد.



به گفته وي پيش از حمله آمريكايي ها به فلوجه دفتر هيات عالي اجرايي انتخابات توانست فعاليت محدودي داشته باشد وتوانست با اجاره كردن ساختماني اقدام به آموزش كادرهاي مراكز ثبت نام از گروه هاي سياسي در مناطق مختلف استان كند اما حمله به فلوجه درمقابل فعاليت اين هيات مانع تراشي كرد و در نهايت ما مجبور شديم دفتر استان الانبار را ببنديم و در اولين هفته از حمله آمريكايي ها به فلوجه به علت تهديد اكثر كاركنان اين دفتر مجبور شديم آن را ببنديم.



وي اعتراف كرد كه هيچ حمايتي از دولت موقت در اين استان وجود ندارد با وجود اينكه از هر گروه سياسي مستقل دراستان ثبت نام شده است و حزب اسلامي عراق هم تحت فشار افكار عمومي مناطق سني نشين مجبور شد از انتخابات كناره گيري كند.



در هر حال برخي ساكنان منطقه سني نشين الانبار انتخابات را عاملي براي تقويت اشغالگري مي دانند اما برخي ديگر معتقدند كه انتخابات به برگرداندن وضعيت استان الانبار به حالت عادي و باثبات كردن آن كمك مي كند.



خبر 87) مرجعيت شيعه مردم را به شركت در انتخابات تشويق مي كند



مرجعيت شيعه تصميم گرفت مردم را به مشاركت در انتخابات آينده تشويق كند اين امر پس از تصميم به توقف مباحث علمي ديني كه شنبه گذشته گرفته شد، صورت مي گيرد .



مراجع طلاب حوزه علميه واكثر طلاب استان هاي عراق را دعوت كرد مردم را به مشاركت گسترده در انتخابات دعوت كنند.



خبر 88) تكذيب تلاش طالباني براي ديدار با شخصيت هاي شيعه با هدف به تعويق انداختن انتخابات



جواد المالكي از شخصيت هاي برجسته حزب الدعوه اسلامي و معاون رئيس مجلس ملي موقت عراق تلاش جلال طالباني رهبر حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق را براي برقراري تماس با شخصيت هاي شيعي با هدف وساطت آنها براي به تعويق انداختن انتخابات به مدت سه ماه ‌تكذيب كرد .



وي به الحيات گفته است كه اكراد همچنان از برگزاري انتخابات در موعد مقرر حمايت مي كند و نيروهاي شيعه كه خواستار برگزاري انتخابات در موعد مقرر شده اند همچنان بر درخواست خود پافشاري مي كنند و به اهميت اين مساله واقف هستند.



به گفته مالكي، پايبندي به زمان اعلام شده براي انتخابات يك تعهد اخلاقي و سياسي به نفع عراق و همه طيف ها و طوايف آن است كساني كه خواستار تاخير انتخابات شده اند هيچ دليل موجه وقانع كننده اي براي خواسته خود ندارند.



خبر 89) به تعويق انداختن انتخابات عراق تنها در صلاحيت سازمان ملل و شوراي امنيت است

به گفته معاون رئيس مجلس موقت عراق، اين مجلس در عمليات انتخابات كاملا بي طرف است .



وي افزود: به تعويق انداختن انتخابات در صلاحيت و رديف اختيارات مجلس ملي موقت و دولت و هيات عالي اجرايي انتخابات نيست و آنچه كه از سوي برخي اعضاي مجلس يا دولت درباره به تعويق انداختن انتخابات مطرح مي شود صرفا بيانگر نظرات شخصي آنها است .



به گفته وي تنها ارگاني كه حق به تعويق انداختن انتخابات را دارد سازمان ملل متحد و شوراي امنيت است .



المالكي به برگزاري جلسه بعدي مجلس ملي در اربيل در شمال عراق اشاره كرد و آن را به خاطر نشان دادن تماسك و ارتباط و تاكيد بر وحدت ملي با ايالت كردستان خواند .



به گفته وي ، جلسه آينده تنها جلسه اي است كه در اين منطقه برگزار خواهد شد و البته به حد نصاب نخواهد رسيد كه معنايش عدم تصويب مصوبه ولايحه در آن جلسه است.