120 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، برات کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش پیمانکاران و مشاوران بومی مازندران در باشگاه برق ساری اظهار داشت: در این سیستم بانکی 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و پنج هزار میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی به مشتریان مازندرانی پرداخت شده است.

کریمی گفت: دستگاههای اجرایی باید زمینه ای در داخل استان فراهم تا از پیمانکاران و مشاوران بومی در استان استفاده شود.

مدیر امور شعب بانک ملی مازندران گفت: با این اقدام مدیران می توان نقدینگی را در داخل استان نگه داشت و زمینه اعطای تسهیلات بانکها به سرمایه گذاران را فراهم کرد.

کریمی افزود: هر شرکت پیمانکاری برای احذ مجوز ضمانت نامه بانکی به شعبات بانک ملی مراجعه تا نسبت به صدور اسناد ضمانت نامه اقدام شود.

وی ادامه داد: پیمانکاران و شرکتهایی که در بخش عمرانی با بانک ملی همکاری دارند، خوشبختانه کمترین معوقات را در زمینه پرداخت اقساط بانکی دارند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.