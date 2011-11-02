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۱۱ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۷

توسط بانک ملی/

120 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در مازندران پرداخت شد

120 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در مازندران پرداخت شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک ملی مازندران از پرداخت 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات طی سالهای اخیر توسط این بانک در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، برات کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در چهارمین همایش پیمانکاران و مشاوران بومی مازندران در باشگاه برق ساری اظهار داشت: در این سیستم بانکی 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی و پنج هزار میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی به مشتریان مازندرانی پرداخت شده است.
 
کریمی گفت: دستگاههای اجرایی باید زمینه ای در داخل استان فراهم تا از پیمانکاران و مشاوران بومی در استان استفاده شود.
 
مدیر امور شعب بانک ملی مازندران گفت: با این اقدام مدیران می توان نقدینگی را در داخل استان نگه داشت و زمینه اعطای تسهیلات بانکها به سرمایه گذاران را فراهم کرد.
 
کریمی افزود: هر شرکت پیمانکاری برای احذ مجوز ضمانت نامه بانکی به شعبات بانک ملی مراجعه تا نسبت به صدور اسناد ضمانت نامه اقدام شود.
 
وی ادامه داد: پیمانکاران و شرکتهایی که در بخش عمرانی با بانک ملی همکاری دارند، خوشبختانه کمترین معوقات را در زمینه پرداخت اقساط بانکی دارند.
 
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1450891

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