محموله 120 کیلوگرمی تریاک در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کشوری، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی از منابع خبری مبنی بر اینکه افرادی، در سطح گسترده ای اقدام به تهیه، حمل و انتقال مواد مخدر از استان‌های شرقی و سایر مناطق کشور می کنند، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار تیمی مجرب از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان کرمانشاه قرار گرفت.

کشوری تاکید کرد: با کار اطلاعاتی گسترده و همچنین رصد و کنترل نامحسوس فعالیت اعضای باند مشخص شد، یکی از اعضای باند پس از بارگیری یک محموله بزرگ مواد مخدر تریاک در یکدستگاه کامیون کشنده از یکی از شهرستان‌های تابعه پایتخت، در حال انتقال محموله به کرمانشاه می باشد و در این راستا ماموران به محور مذکور اعزام شدند.

وی افزود: سرانجام پس از مدتی گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری، کامیون حامل محموله مواد مخدر در محور کنگاور ـ‌ کرمانشاه شناسایی و با دستور پلیس متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: در بازرسی های بعمل آمده از قسمت‌های مختلف کامیون تعداد 6 کارتن حاوی بسته بندی های مواد مخدر تریاک جمعا به وزن 120 کیلو گرم کشف و ضبط شد.

کشوری در پایان با اعلام خبر دستگیری یکی دیگر از اعضای باند در منزل مسکونی اش واقع در شهر کرمانشاه،‌تصریح کرد: دستگیری سایر اعضای باند با جدیت در دستور کار ماموران قرار دارد.